El Palacio de Buckingham le retiró los títulos al príncipe Andrés por vínculos con Jeffrey Epstein

El hermano del rey Carlos III dejará de ostentar sus honores reales y tendrá que mudarse del Royal Lodge. La medida llega tras nuevas revelaciones sobre su lazo con el fallecido delincuente sexual y la reapertura de la causa en Estados Unidos.

Andrés será reubicado en una propiedad dentro de la finca privada de Sandringham, en el condado de Norfolk.

La Casa Real británica decidió este jueves cortar los últimos lazos institucionales con el príncipe Andrés, en medio del resurgimiento del escándalo que lo vincula con el delincuente sexual Jeffrey Epstein . A través de un comunicado difundido por la BBC, el Palacio de Buckingham confirmó que el rey Carlos III dispuso retirarle los títulos, honores y tratamientos oficiales, además de exigirle que abandone Royal Lodge, la residencia que ocupa desde hace décadas en Windsor.

“Su Majestad ha iniciado un proceso formal para retirar el título, los honores y el tratamiento de príncipe a Andrés de York”, informó la institución. “También se le notificó la rescisión de su contrato de arrendamiento en Royal Lodge, por lo que deberá trasladarse a una vivienda privada”, añadió.

Desde la muerte de Isabel II, el hermano del monarca había conservado un trato especial pese a su retiro de la vida pública. Hasta ahora, su permanencia en Royal Lodge estaba amparada por un contrato que le otorgaba “protección legal” para continuar allí junto a su exesposa Sarah Ferguson, una garantía que acaba de ser revocada.

Según fuentes citadas por la BBC, Andrés será reubicado en una propiedad dentro de la finca privada de Sandringham, en el condado de Norfolk. Según precisaron, la mudanza será financiada con fondos personales del rey.

Asimismo, el comunicado del palacio subraya que “estas medidas se consideran necesarias” y que la Corona mantiene su apoyo “a las víctimas y sobrevivientes de cualquier forma de abuso”.

Un caso que vuelve a perseguirlo

El anuncio llega luego de la publicación de las memorias de Virginia Giuffre, la mujer que denunció haber sido abusada por el príncipe cuando era menor de edad y que fue traficada por Epstein. Aunque en 2022 Andrés alcanzó un acuerdo extrajudicial millonario con la denunciante, el Congreso de Estados Unidos reabrió la investigación y podría citarlo a declarar.

La presión pública se intensificó en las últimas semanas. Durante una visita del rey Carlos a la catedral de Lichfield, el pasado 27 de octubre, manifestantes le gritaron preguntas sobre el caso: “¿Desde cuándo sabías lo de Andrés y Epstein?” o “¿Pediste a la policía que lo encubra?”. Aunque el monarca evitó reaccionar, el episodio reflejó el creciente malestar hacia la monarquía.

El escándalo se agrava por los beneficios que Andrés y Ferguson habrían mantenido pese a su descrédito. Ambos viven desde hace años en Royal Lodge bajo el sistema peppercorn rent, un acuerdo simbólico que les permitía permanecer allí sin pagar alquiler hasta 2078. El rey intentó trasladarlos a Frogmore Cottage -la antigua residencia de Harry y Meghan-, pero el exduque se resistió. Según el diario The Times, si accediera a mudarse recibiría una indemnización de 650.000 euros, punto que trabó la negociación.

Nuevos correos electrónicos filtrados complican aún más su defensa. En ellos, el príncipe habría mantenido contacto con Epstein al menos doce semanas después de su liberación en 2010, pese a haber afirmado lo contrario. Giuffre relata además que esa noche Andrés hizo comentarios inapropiados, comparándola con sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia.

Implicaciones familiares

Los documentos también salpican a Sarah Ferguson, quien habría recibido ayuda económica de Epstein durante más de quince años, superando ampliamente las 15.000 libras que había reconocido públicamente. En uno de los mensajes, el magnate se quejaba de que la duquesa “celebró su liberación con sus hijas”.

Con el retiro de sus honores y el desalojo de su residencia, el príncipe Andrés queda definitivamente marginado de la estructura oficial de la Corona. Una decisión que, según analistas reales, busca preservar la imagen del reinado de Carlos III frente a un escándalo que amenaza con volver a sacudir los cimientos de Buckingham.