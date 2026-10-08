Lula da Silva, a contrarreloj por el balotaje: cambió la coordinación de su campaña en busca de sumar votos

El cambio del candidato pasa por la incorporación de nuevas figuras a la coordinación general. También se reforzó el tono discursivo en temas como seguridad.

El cambio más significativo en la estructura hasta el momento fue la incorporación del senador Camilo Santana a la coordinación general.

El presidente Lula da Silva ordenó la modificación de su campaña de reelección para la segunda vuelta de las elecciones de Brasil , que se celebrarán a fin de mes. En ese sentido, hará cambios en el discurso adoptado en la contienda contra Flávio Bolsonaro, incluyendo posturas nuevas sobre temas duros para la población, como la seguridad.

El cambio más significativo en la estructura hasta el momento fue la incorporación del senador Camilo Santana (PT-CE) a la coordinación general. El también exgobernador de Ceará y exministro de Educación compartirá el cargo con Edinho Silva , presidente nacional del PT, quien hasta entonces lo ocupaba en solitario.

Santana ya formaba parte de la campaña de Lula, pero en la primera vuelta centró su atención en la reelección del gobernador Elmano de Freitas (PT) en Ceará . Ahora, el presidente quiere que el senador se concentre en la segunda vuelta contra Bolsonaro (PL) .

Lula también decidió reforzar su equipo de campaña con los candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en el Noreste. Entre ellos se destacaron los gobernadores reelegidos de Bahía y Piauí, Jerónimo Rodrigues y Rafael Fonteles.

La reformulación también pasa por lo discursivo, como pasó este miércoles cuando Lula elevó el tono en materia de seguridad pública, defendió la PEC (propuesta de enmienda a la Constitución) sobre seguridad pública y presentó un nuevo lema: "Para los trabajadores, protección; para el bandido, prisión".

Además de los cambios en la coordinación y el mensaje político, Lula también está reestructurando la estrategia de comunicación digital. Al analizar los resultados de la primera vuelta, el PT identificó problemas y uno de los primeros cambios fue la adopción de vídeos grabados por el propio presidente en formato selfie.

En sus primeros vídeos, Lula instó a sus seguidores a "salir a las calles" y "evitar el retroceso", al tiempo que se refiere a la votación del Senado sobre la enmienda constitucional para poner fin al horario laboral de 6x1 .

"Tenemos una clase trabajadora que no quiere empleo formal, que quiere trabajar de forma independiente. Tenemos que lidiar con eso. Llevamos a cabo una campaña que no estuvo a la altura de mis capacidades. Le dije a Edinho que esta fue la campaña menos organizada en la que he participado desde 1989, y cosechamos lo que sembramos", afirmó.

Flávio Bolsonaro anticipó un triunfo ante Lula da Silva y aseguró que Jair le pondrá la banda presidencial

Flávio Bolsonaro aseguró que su padre, Jair Bolsonaro, será quien le coloque la banda presidencial en una eventual ceremonia de investidura si logra derrotar a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del 25 de octubre. El candidato del Partido Liberal (PL) también comenzó a adelantar algunas de las medidas que buscará impulsar si llega al Palacio de Planalto.

“Verán al presidente Jair Messias Bolsonaro imponer la banda presidencial a su hijo”, afirmó Bolsonaro durante un acto con seguidores en la ciudad de Goiânia, mientras se mostró confiado sobre sus posibilidades en la segunda vuelta.

El senador ya comenzó a proyectar además un eventual programa de gobierno y anticipó que, si consigue imponerse ante Lula, buscará impulsar una reforma de la Constitución con el respaldo de un Congreso en el que la derecha aumentó su representación tras las últimas elecciones.

“Brasil ya me dio un Congreso mucho más de derecha de lo que es hoy, con mayoría en el Senado para elegir al presidente del Senado y mayoría en la Cámara para elegir al presidente de la Cámara, para que podamos cambiar la Constitución, redemocratizar este país”, sostuvo el candidato del PL.