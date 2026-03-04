SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Armaron un Paseo de la Vergüenza con los nombres del caso Epstein a metros de la Casa Blanca

Se trata de una intervención irónica que imita al "Paseo de la Fama" de Hollywood. En las baldosas del parque intervenido se pueden leer nombres y un QR del Departamento de Justicia de EEUU que redirige a los archivos.

Se trata de baldosas intervenidas en la plaza Farragut Square, a metros de la Casa Blanca. 

Una intervención artística contra el financista Jeffrey Epstein apareció en las últimas horas en la Farragut Square, en la ciudad de Washington DC, EEUU, bajo el nombre del "Paseo de la Vergüenza". Se trata de un recorrido a metros de la Casa Blanca que imita al clásico "Paseo de la Fama" de Hollywood, cuyas estrellas cuentan con el nombre de figuras mencionadas en los archivos del caso.

Armaron un "Paseo de la Vergüenza" contra Jeffrey Epstein

El recorrido intervenido, que aparece a tres cuadras de la Casa Blanca, incluye nombres de políticos, multimillonarios y otras personas presuntamente vinculadas a Epstein, tal como el caso del expresidente Bill Clinton, el magnate informático Bill Gates y la socialité y exnovia del financista Ghislaine Maxwell.

Las estrellas que incluyen el nombre de estas figuras públicas cuentan, a su vez, con un QR que redirige a la página web de la biblioteca del Departamento de Justicia de EEUU que contiene los millones de archivos del caso.

La intervención generó la reacción de usuarios en las redes sociales que rápidamente comenzaron a mostrar en X las distintas baldosas con las que se topaban.

Las estrellas incluyen el nombre de figuras públicas y un QR que redirige a la biblioteca del Departamento de Justicia de EEUU.

Bill Clinton aseguró que Donald Trump le confesó haber pasado "grandes momentos" con Epstein

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, declaró el viernes pasado bajo juramento ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, instancia donde afirmó que el actual mandatario, Donald Trump, le habría mencionado haber pasado “grandes momentos” con Jeffrey Epstein. Según el testimonio, el intercambio habría ocurrido entre 2002 y 2003.

Según relató el demócrata, el magnate estaba al tanto de sus viajes en el avión del financista acusado de pedofilía. Entonces, le habría expresado: "Sabes, pasamos grandes momentos juntos a lo largo de los años, pero nos distanciamos por un asunto inmobiliario”.

paseo de la verguenza

El Farragut Square queda a tres cuadras de la Casa Blanca.

Anteriormente, el actual presidente norteamericano ha señalado que el vínculo se enfrió cuando Epstein intentó contratar a jóvenes que trabajaban en su club Mar-a-Lago.

A pesar del diálogo citado, Clinton afirmó que eso no le hizo sospechar que Trump estuviera implicado en conductas indebidas. Ambos han negado en reiteradas ocasiones haber tenido conocimiento de la red de tráfico sexual liderada por el empresario, que en 2019 se quitó la vida mientras esperaba un juicio por cargos federales.

