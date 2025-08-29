Lula da Silva sugirió que Jair Bolsonaro tiene vínculos con el crimen organizado y le aconsejó "cuidarse"

Lula se refirió a la relación de la derecha brasileña con las 'fintech'. En esa línea también dijo que quien forme parte del crimen organizado "va a salir".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , sugirió que el exmandatario Jair Bolsonaro tiene vínculos con el crimen organizado. Así lo hizo luego de anunciar que va a revelar a los integrantes de este tipo de crímenes tras una megaoperación contra a una organización. En esa línea, le sugirió "tener cuidado".

Lula da Silva se refirió a la relación de la derecha brasileña con las 'fintech', nuevas empresas financieras tecnológicas- en el punto de mira por su relación con el crimen organizado, pero también con las campañas de desinformación a través de las redes sociales.

Después de la presencia de estas 'fintech' en la gran operación de este jueves contra un trama para adulterar combustible y lavar dinero, las autoridades brasileñas advirtieron que estas compañías tendrán que estar sujetas a la legislación de las entidades bancarias tradicionales.

" Ahora van a estar bajo un escrutinio más rígido porque hemos descubierto que tenemos mucha gente relacionada con el crimen organizado", dijo, destacando que aquella operación fue la más importante de la historia de Brasil.

Bolsonaro Da Silva sugirió que el exmandatario Jair Bolsonaro tiene vínculos con el crimen organizado y le sugirió "tener cuidado".

Además, agregó que "quien forme parte del crimen organizado, va a salir", en una entrevista de hoy para Radio Itatiaia. Allí sumó su parecer sobre la situación del hijo del exmandatario, Eduardo Bolsonaro, quien reclamó ocupar su escaño desde su 'autoexilio' en EEUU.

Lula considera que no puede desempeñar su labor como diputado desde el exterior, tal como se lo confirmó el presidente de la Cámara Baja, Hugo Motta, y otros parlamentarios. Al mismo tiempo, señaló la necesidad de que pierda su escaño "porque se va a demostrar que es el mayor traidor de la historia".

Lo dijo en referencia a la llegada del hijo de Bolsonaro a EEUU para hacer campaña por la liberación de su padre, que coincidió con el interés de Trump por la situación judicial e insistir en aranceles a las exportaciones brasileñas.

Esto motivó una investigación de la Policía y una denuncia posterior contra él por obstrucción a la justicia en el caso relacionado con el golpe de Estado de 2023, cuyo juicio comienza ya la próxima semana.

Tensión en Brasil: la Policía pide vigilancia interna en la casa de Jair Bolsonaro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro enfrenta un nuevo capítulo judicial con fuertes tensiones políticas. Bajo arresto domiciliario desde el 4 de agosto, el líder conservador lleva puesta una tobillera electrónica por orden del juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Ahora, la Policía Federal solicitó autorización para reforzar la vigilancia dentro de su casa, alegando riesgo de fuga.

El juez Alexandre de Moraes autorizó este martes el despliegue de un mayor número de agentes en las inmediaciones de la vivienda de Bolsonaro, pero rechazó la petición de ingresar al domicilio. Según el magistrado, no se justifican por el momento “medidas intrusivas” que vulneren la intimidad del exmandatario y de su familia.