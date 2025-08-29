El multimillonario detrás de la aplicación de adultos más popular de internet: la historia de Leonid Radvinsky

Es el responsable de impulsar una de las aplicaciones más usadas en todo el mundo con la que generó miles de millones de dólares.

Es el cerebro detrás de un imperio de miles de millones de dólares.

En la era digital, ciertos emprendedores transforman industrias polémicas en imperios financieros. Con miles de millones en juego , sus plataformas redefinen el entretenimiento y generan debates éticos. Sus historias, marcadas por innovación y controversia, muestran cómo la visión empresarial puede construir fortunas en sectores que desafían normas sociales.

Leonid Radvinsky lidera esta revolución con OnlyFans , la plataforma de contenido por suscripción. Su enfoque en el entretenimiento para adultos lo convirtió en multimillonario. Desde las sombras, su trayectoria refleja cómo la tecnología y la audacia generan riquezas, a pesar de recibir fuertes críticas.

Nacido en Odesa, Ucrania, en 1982, el empresario se mudó a Chicago en su infancia. Estudió economía en Northwestern y fundó Cybertania , un sitio de referidos a páginas pornográficas que generó 1.8 millones de dólares anuales en 2002 . Su incursión en la industria adulta marcó su carrera.

En 2018, el ucraniano-estadounidense compró el 75 por ciento de OnlyFans , creada por Tim Stokely en 2016 con 12.500 dólares. Radvinsky reorientó la plataforma hacia contenido explícito, disparando su popularidad durante la pandemia. En 2023, alcanzó 240 millones de usuarios y 3.2 millones de creadores.

Antes de OnlyFans, poseía MyFreeCams, un sitio de cámaras web para adultos. Su historial incluye demandas de Amazon y Microsoft en 2003 por campañas de spam, resueltas extrajudicialmente. Pese a las controversias, su visión transformó su plataforma en un negocio de millones.

Miles de millones: el patrimonio de Leonid Radvinsky

En 2025, la revista Forbes estimó la fortuna de Radvinsky en 7.8 mil millones de dólares, duplicada por dividendos récord de OnlyFans. En 2024, Fenix International, su empresa matriz, le pagó 701 millones en dividendos, incluyendo 497 millones directos y 204 millones en pagos posteriores.

El ucraniano-estadounidense ha acumulado 1.800 millones en dividendos desde 2021, con OnlyFans generando 1.3 mil millones en ingresos en 2023. La plataforma retiene el 20 por ciento de las suscripciones, impulsando ganancias de 485 millones antes de impuestos. Varias fuentes afirman que desde marzo lleva adelante negociaciones para vender la plataforma en 8 mil millones de dólares.