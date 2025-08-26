En medio de la tensión diplomática, Lula anunció que EEUU le revocó la visa a su ministro de Justicia







El presidente brasileño criticó duramente la decisión de Washington y pidió a sus ministros defender la soberanía del país frente a las presiones internacionales.

Lula criticó la decisión de Washington de retirar la visa a Ricardo Lewandowski. @lulaoficial

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció este martes la decisión de Estados Unidos de revocar el visado de su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski. Durante una reunión ministerial, Lula calificó la medida como “inaceptable” y expresó su solidaridad hacia el funcionario, en medio de un clima de creciente tensión diplomática entre Brasilia y Washington.

“Quiero expresar a Lewandowski mi solidaridad y la solidaridad del Gobierno debido al gesto irresponsable de Estados Unidos de revocarle el visado”, señaló el mandatario. En ese sentido, consideró que la medida no afecta la dignidad del ministro, sino que revela un ataque contra Brasil: “Es una vergüenza para ellos, no para” el funcionario, agregó, destacando que Lewandowski “debería estar orgulloso de lo ha hecho, que ha llevado a estos tipos a odiar tanto a Brasil”.

lula y trump

Advertencia a Washington El jefe de Estado brasileño también advirtió que este tipo de acciones no serán toleradas. “Estas acciones son inaceptables, no solo contra Lewandowski, sino contra todos los magistrados del Supremo y cualquier figura brasileña”, afirmó, subrayando que se trata de una cuestión de respeto a la soberanía nacional.

Por ahora, el Departamento de Estado de la Administración de Donald Trump, encargado de aplicar restricciones de visado, no confirmó públicamente la decisión. Sin embargo, la medida se enmarca en un contexto donde, en las últimas semanas, Washington ya había revocado el visado y sancionado al juez del Supremo Alexandre de Moraes, responsable del proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

trump lula Soberanía en juego Más allá del caso Lewandowski, Lula aprovechó para cuestionar la actual política de aranceles de Estados Unidos y ordenó a sus ministros responder con firmeza en cada intervención pública. “Brasil no aceptará insultos de nadie”, advirtió. “Estamos dispuestos a sentarnos a la mesa en igualdad de condiciones. Lo que no estamos dispuestos es a que nos traten como si fuéramos subordinados. No aceptaremos eso de nadie. Es importante saber que nuestro compromiso es con el pueblo brasileño”, concluyó Lula.