El Cosquín Rock tendrá su edición en Brasil para 2026: ¿cuándo salen a la venta las entradas?







El festival de música más importante de Argentina anunció que se presentara el próximo 13 de enero en el país vecino, y ya se sabe la fecha en la que se inicia la venta de tickets.

El 13 de enero, el festival de música Cósquin Rock llegará a Florianópolis.

Este lunes en sus redes sociales, el festival de música Cosquín Rock anunció que lanzará un festival en Brasil, fechado para el próximo 13 de enero, en Florianópolis. El festival tendrá un día de duración, y se celebrara en el Stage Music Park de Jurerê Internacional, donde ya tocaron grandes músicos y bandas como Amy Winehouse, Guns N’ Roses o Creamfields.

El festival originario de la ciudad de Cosquín, en la provincia de Córdoba, hace ya tiempo que viene abriéndose a otros mercados latinoamericanos, como hacen otros festivales internacionales, como el Lollapalooza. El Cosquín Rock ya había llegado a países como Uruguay, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, México, Bolivia o Paraguay, e incluso había cruzado el Atlántico llegando hasta España, uno de los lugares donde más argentinos viven fuera del país.

La capacidad del evento y cuándo salen las entradas Embed - Cosquin Rock Brasil on Instagram: "Bienvenidos a Cosquín Rock Brasil 2026! Por primera vez en la historia, el 13 de enero, el festival de música más grande de Latinoamérica desembarca en la isla de Florianópolis. 13 de Enero Stage Music Park Floripa Tickets disponibles en link en bio a partir del 01/09 a traves de www.ingresse.com Seguinos y activá las notificaciones para enterarte de todas las novedades. Bem-vindos ao Cosquín Rock Brasil 2026! Pela primeira vez, o 13 de Janeiro, o maior festival de música da América Latina desembarca na ilha de Florianópolis. 13 de Janeiro Stage Music Park Floripa Ingressos disponíveis no link da bio a partir del 01/09. Siga-nos e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. #CosquínRockBrasil #CRB26" View this post on Instagram A post shared by Cosquin Rock Brasil (@cosquinrockbr) Cosquín Rock Instagram El recital que tendrá lugar en Florianopolis, Jurerê Internacional, estará habilitado a recibir a 13.000 personas, en uno de los lugares que históricamente más argentinos recibe, número que creció el verano pasado y promete ser similar. Respecto a las entradas, estarán disponibles a partir del lunes 1ero de septiembre a través de la ticketera oficial ingresse.com.

Cosquín Rock: un festival con historia cosquin 2 Cosquín Rock llega a Brasil y se suma a una larga de países que ya tienen una edición del festival más importante de Argentina Gentileza Cosquín Rock Desde su creación en el año 2001 ha servido como un pilar fundamental para la industria musical, no solo ofrece una plataforma para bandas emergentes y establecidas, sino que también ha sido un motor crucial para el desarrollo cultural y musical.

Durante sus más de dos décadas de historia, el festival ha logrado congregar a cientos de miles de personas, incluyendo un récord de asistencia en Argentina, en su edición 25 años, donde más de 110.000 asistentes disfrutaron de dos días de festival totalmente agotados y de espectáculos sin precedentes en 6 escenarios. Ahora, será el turno de Florianópolis, de disfrutar de uno de los festivales organizado por Cosquín Rock.

