Lula da Silva y una inesperada declaración en el G7: "Nunca fui de izquierda" + Agregar ámbito en









Durante una charla informal con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y otros líderes presentes en la cumbre, el presidente de Brasil aseguró que siempre se identificó con una posición moderada.

Las declaraciones de Lula fueron captadas durante una conversación distendida en el G7 y se difundieron este miércoles en medios brasileños. El mandatario defendió una visión política de centro mientras consolida su liderazgo en los sondeos electorales.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participó esta semana del G7 en Francia, y realizó una llamativa declaración. "Nunca fui de izquierda", le dijo en una conversación informal a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva y a otros líderes presentes en la cumbre.

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“El mundo no es de izquierda, el mundo es del camino del medio. Esa es la verdad”, le dijo Lula a Georgieva, mientras tenía también a su lado al premier alemán, Friedrich Merz. En la misma charla, la titular de la FMI le realizó un comentario al presidente de Brasil que "cuando usted fue electo por primera vez, todos esperaban que usted fuera un izquierdista. Sin embargo, usted no lo fue". En ese contexto, el líder del Partido Trabajador fue tajante. "Nunca fui de izquierda. Yo era un dirigente sindical que tenía una excelente relación con el sindicalismo alemán, muy fuerte. Una buena relación con el sindicalismo italiano y una buena relación con la UGT de España”, afirmó el presidente.

Las imágenes, y el audio de baja calidad, que captaron el diálogo, fueron divulgados este miércoles en diversos medios brasileños, según consignaron ANSA y AFP.

Nueva encuesta en Brasil: Lula da Silva amplía su ventaja sobre Flavio Bolsonaro en un eventual balotaje El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, amplió la diferencia sobre el senador Flavio Bolsonaro en un eventual balotaje de las elecciones generales previstas para octubre, según reveló este martes una encuesta de la consultora CNT/MDA.

De acuerdo con el relevamiento, Lula alcanzaría el 49,3% de los votos, mientras que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtendría el 36,8%, una distancia que se amplió respecto de la medición realizada en abril.

En aquel sondeo anterior, el actual mandatario registraba 44,9% de intención de voto, frente al 40,2% que cosechaba Flavio. Los nuevos números reflejan un crecimiento del líder del Partido de los Trabajadores y, al mismo tiempo, una caída de su potencial rival. La encuesta fue realizada entre el 10 y el 14 de junio, con 2.002 entrevistas en 143 municipios brasileños, y presenta un margen de error de 2,2 puntos porcentuales.

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