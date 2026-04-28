Manuel Adorni y Alejandra Monteoliva encabezaron un operativo de destrucción de droga

El Gobierno destruyó más de 800 kilos de droga y 1.800 de precursores químicos en un operativo en El Talar. El material incinerado supera los $4.000 millones y forma parte de una serie de procedimientos que buscan reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales.

Desde diciembre de 2023 se eliminaron cerca de 290 toneladas de sustancias ilegales en todo el país, en medio de un fuerte aumento de incautaciones y detenciones.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezaron este martes un operativo de destrucción de estupefacientes en la planta de Grupo Pelco S.A., ubicada en El Talar, en una nueva aparición pública del funcionario a un día de su informe de gestión en el Congreso de la Nación.

Durante la jornada se destruyeron más de 800 kilogramos de cocaína, marihuana y drogas sintéticas, junto con más de 1.800 kilogramos de precursores químicos utilizados para la producción de estupefacientes. Entre ellos se encontraban sustancias como soda cáustica, acetona, éter y ácidos , fundamentales para la elaboración y síntesis de drogas ilegales.

El material incinerado tiene un valor estimado superior a los 4.000 millones de pesos en el mercado ilegal . Su destrucción implica la eliminación directa de recursos económicos, logísticos y operativos de las organizaciones criminales.

Desde diciembre de 2023, se realizaron 281 procedimientos de destrucción en todo el país, con un total aproximado de 290 toneladas de sustancias ilegales eliminadas , según el Ministerio de Seguridad.

En 2025, las incautaciones de cocaína alcanzaron los 13.476 kilogramos , el mayor registro histórico en la Argentina, con un incremento del 14% respecto al año anterior. En los últimos dos años se decomisaron más de 25.000 kilogramos, superando el total incautado entre 2020 y 2023.

Las incautaciones de marihuana también registraron un aumento del 4%, mientras que en drogas sintéticas el crecimiento fue del 58% en comparación con toda la gestión previa.

En paralelo, la operatividad de las Fuerzas Federales se intensificó: en 2025 se realizaron 28.004 procedimientos antidroga (+9%) y se detuvo a 28.676 personas por infracción a la Ley de Estupefacientes (+18%).

En la provincia de Buenos Aires, las incautaciones de cocaína superaron las 2 toneladas durante 2025, lo que representa un incremento del 257% respecto del año anterior.

Del procedimiento participaron funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, integrantes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y el Director de Narcotráfico y Delitos Conexos (DGA-ARCA), CPN Diego Pérez Escobar.

Manuel Adorni ante el Congreso: con Javier Milei presente, responderá más de 4.800 preguntas en Diputados

El jefe de Gabinete brindará este miércoles su primer informe de gestión en Diputados, jaqueado por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, con los bloques opositores listos para someterlo a unas 5.000 preguntas, pero con el respaldo institucional que significará la presencia del presidente Javier Milei en el palco central.

Adorni se presentará ante la Cámara baja por primera vez desde que asumió hace 175 días como ministro coordinador, una figura creada en la reforma constitucional de 1994 con responsable de la administración del Estado.

Denunciado por la compra de inmuebles que no incluyó en su declaración patrimonial y con su actuación en tela de juicio por viajes al exterior en un avión privado, el funcionario contará no solo con la presencia de Milei sino con la de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.