Gran alivio para los jubilados cordobeses: el anuncio de Caja de Jubilaciones y Pensiones

El Gobierno de la provincia confirmó algunos cambios en los haberes favorables para los beneficiarios del organismo.

Los beneficiarios cordobeses empiezan el año con buenas noticias. Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.

La provincia de Córdoba es una de las que más alto remunera a sus jubilados y pensionados. El organismo previsional a cargo de la administración de los fondos y la cobertura es la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia. Durante el año 2025 realizó fuertes aumentos y brindó bonos a sus beneficiarios.

En esta ocasión, desde el Gobierno y el organismo previsional, se llevó adelante una serie de medidas para mejorar el bolsillo de sus afiliados, entre las que se destaca la Ley de Equidad Jubilatoria N.º 11.087, una reforma integral que apunta a fortalecer la equidad, mejorar la sostenibilidad del sistema y proteger el poder adquisitivo.

Jubilados de Córdoba La nueva buena para los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Imagen: Freepik Ley de Equidad Jubilatoria: de qué trata La Ley de Equidad Jubilatoria (N.º 11.087) es una reforma del sistema previsional de la Provincia de Córdoba que fue aprobada y reglamentada a fines de diciembre de 2025, con vigencia desde los haberes que se cobran a fines de ese mes. Su objetivo central es fortalecer la equidad, mejorar la sostenibilidad del sistema previsional y proteger el poder adquisitivo de jubilados, pensionados y trabajadores activos, mediante una reconfiguración de aportes y beneficios dentro del régimen previsional local.

Uno de los cambios más importantes de esta ley es la eliminación del Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para Desequilibrios de la Caja (FOCCA) y la sustitución del aporte fijo tradicional del 4 % para trabajadores activos por un esquema progresivo de alícuotas según niveles de ingresos. Bajo este nuevo esquema, quienes tienen ingresos menores aportan menos y quienes tienen ingresos más altos aportan más, manteniendo un criterio más equitativo de contribuciones dentro del sistema.

Todas las mejoras para los jubilados cordobeses Con esta nueva ley se sigue una senda de mejoras para el poder adquisitivo de los jubilados cordobeses, entre las que podemos destacar:

Adicional mensual no remunerativo

Se incorpora un complemento mensual para jubilados y pensionados con haberes más bajos, que puede elevar el ingreso total hasta el 82 % del haber bruto, reforzando el poder adquisitivo.

Beneficio focalizado en quienes menos cobran

El adicional alcanza especialmente a beneficiarios que perciben hasta un tope determinado de ingresos, priorizando a los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Reducción del aporte solidario para muchos jubilados

Se eleva el piso a partir del cual se aplica el aporte solidario, lo que permite que miles de jubilados dejen de pagarlo o lo hagan con una alícuota menor.

Esquema de aportes más progresivo y equitativo

Quienes tienen haberes más altos realizan un mayor esfuerzo contributivo, lo que mejora la equidad interna del sistema y reduce la carga sobre jubilaciones más bajas.

Garantía de no reducción de haberes

La ley establece mecanismos de compensación para asegurar que ningún jubilado cobre menos que antes de la entrada en vigencia de la norma.

Mayor sostenibilidad del sistema previsional

Al equilibrar aportes y beneficios, la reforma busca fortalecer la Caja de Jubilaciones a largo plazo, lo que brinda mayor previsibilidad para los actuales y futuros jubilados.

