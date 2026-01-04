El partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, anunció movilizaciones en diversas capitales de Latinoamérica, incluida Buenos Aires, para defender la “soberanía popular y la soberanía nacional” tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. La convocatoria apunta a visibilizar la oposición al régimen chavista y a coordinar protestas simultáneas en varios países, entre ellos la Argentina.
María Corina Machado convocó nuevas movilizaciones en América Latina
Las movilizaciones se realizarán en Buenos Aires y otras capitales, buscando visibilizar la defensa de la democracia y la soberanía venezolana.
-
Uruguay se unió a Brasil, Chile, Colombia, España y México para expresar su rechazo a las acciones militares de EE UU
-
Caracas, el día después: decenas de muertos, marchas de apoyo a Maduro y la transición en el horizonte
En Buenos Aires, miles de venezolanos residentes se reunieron en las inmediaciones del Obelisco, portando banderas, gorras tricolores y carteles que expresaban alivio por el operativo estadounidense en Caracas. Otra marcha se llevará a cabo este domingo desde las 15 en el mismo lugar.
El alcance de la convocatoria también incluye Quito (Ecuador), Montevideo (Uruguay), Yucatán, Cancún y Guadalajara (México), Medellín, Cali y Bogotá (Colombia) y Santa Cruz (Bolivia). Además, se anticipó que se realizarán concentraciones en Alemania para visibilizar la causa en Europa.
Objetivos de la convocatoria de Vente Venezuela
“Vamos a poner orden, liberar presos políticos y construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, publicó en X la cuenta del partido en el exterior, Vente Mundo. Se estima que alrededor de 8 millones de venezolanos se autoexiliaron en los últimos años debido a la crisis económica y política en el país.
En diálogo con C5N, Liset Luque, presidenta de Alianza por Venezuela en Argentina, destacó que los exiliados sienten una “nueva ilusión”: “La verdad que, a los venezolanos en el mundo, nos despierta una nueva ilusión de ver a nuestro país iniciando un camino hacia la justicia, de transición hacia la libertad y la reconstrucción de la democracia por la que tanto hemos luchado durante estos años”.
Agregó: “Nos despertamos entre consternados e incrédulos, pero durante el día vimos cómo un criminal, un líder que organiza y es parte de los crímenes más repudiables por la humanidad fue sacado de lo que va a ser la transición a la democracia de nuestro país”.
Lluque señaló que la salida de Maduro abre “una puerta hacia la libertad y la reconstrucción de la democracia de nuestro país”, y resaltó que los venezolanos buscan que esta transición se realice con justicia, garantizando derechos y seguridad para toda la población. La iniciativa de Machado y su partido busca coordinar acciones simultáneas en el exterior, fortaleciendo la voz de los exiliados y generando presión internacional sobre el régimen venezolano.
Dejá tu comentario