María Corina Machado exige elecciones "lo antes posible" en Venezuela + Seguir en









La dirigente opositora volvió a exigir comicios inmediatos y advirtió que sin legitimidad no habrá inversiones ni recuperación económica.

El control del crudo y la influencia de EEUU condicionan el escenario político C5N

La líder opositora al Chavismo y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, volvió a exigir este martes que las elecciones en Venezeuela se den "lo antes posible", mientras continua el legado de Nicolás Maduro a cargo de Delcy Rodrígruez, aunque una notable condecendica a lo que determine el presidente de EEUU, Donald Trump.

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Para este jueves, está prevista una protesta sindical en contra de la presidenta encaragada Rodríguez, que asumió el liderato del país desde el pasado 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses secuestraron a Maduro en Caracas.

"La Constitución venezolana es muy clara y, efectivamente, establece que ante la falta absoluta, y nadie puede dudar que hay una falta absoluta del señor Nicolás Maduro, en los siguientes 30 días se deben convocar elecciones", aseguró a la AFP Machado, para quien esta convocatoria debe ser "lo antes posible".

Rodríguez se mantiene al frente del Ejecutivo bajo una fuerte presión de Washington, que ya dejó en claro su interés en el manejo del petróleo venezolano y en el rumbo económico del país. En ese contexto, el oficialismo avanza con una agenda orientada a abrir el sector energético a capitales extranjeros.

El lunes, la mandataria interina celebró avances en esa dirección tras impulsar una reforma en la legislación de hidrocarburos y avanzar en acuerdos con empresas internacionales, entre ellas la estadounidense Chevron, con el objetivo de incrementar la producción de crudo.

El petróleo, la disputa política de siempre en Venezuela Para Machado, el eje económico está directamente atado a la legitimidad institucional. Según sostuvo, Venezuela produce actualmente cerca de un millón de barriles diarios, pero podría multiplicar esa cifra hasta cinco o seis millones si se dan las condiciones adecuadas. La dirigente remarcó que sin un proceso electoral claro y autoridades legítimas, cualquier intento de recuperación económica quedará condicionado, en un país donde el petróleo sigue siendo el principal activo estratégico.