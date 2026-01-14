Venezuela enviará un delegado a EEUU y coincidirá con la visita de María Corina Machado a Donald Trump

Se trata de Félix Plasencia, excanciller venezolano. El encuentro tiene lugar mientras ambos países encaminan sus negociaciones diplomáticas.

Venezuela afronta una jornada política decisiva en Estados Unidos , con gestiones simultáneas de sectores enfrentados del poder venezolano. El gobierno interino de Delcy Rodríguez confirmó que enviará un delegado a dialogar con funcionarios estadounidenses el mismo día en que la referente opositora María Corina Machado mantendrá reuniones en Washington.

El diplomático Félix Plasencia , actual jefe de misión de la embajada venezolana en el Reino Unido y excanciller, tiene previsto viajar el jueves por instrucción directa de la presidenta interina, según detallaron fuentes que pidieron reserva por tratarse de conversaciones privadas.

La misión busca abrir canales con altos funcionarios estadounidenses en un contexto de redefinición institucional tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro .

En paralelo, María Corina Machado, dirigente opositora con fuerte respaldo interno y ganadora del Premio Nobel de la Paz , prevé reunirse ese mismo día con el presidente Donald Trump , de acuerdo con funcionarios estadounidenses.

La coincidencia temporal expuso la disputa por el liderazgo del proceso de transición venezolana ante la principal potencia internacional involucrada.

Las relaciones bilaterales entre Venezuela y EEUU

Las visitas cruzadas se producen mientras Estados Unidos y Venezuela evalúan una eventual normalización de relaciones diplomáticas tras años de confrontación.

Trump afirmó en declaraciones previas que “dirigirá” el proceso mediante presión estratégica sobre Caracas, incluida una cuarentena petrolera aplicada por la Marina estadounidense.

La dinámica se aceleró luego de que Maduro fuera capturado en una operación nocturna el 3 de enero y quedara a disposición de la justicia norteamericana por cargos de narcoterrorismo.

Ni el Ministerio de Información venezolano, ni la Casa Blanca, ni el Departamento de Estado respondieron a las consultas periodísticas realizadas el martes. El hermetismo oficial contrastó con la intensidad de los contactos diplomáticos en curso.

Las tensiones políticas

A comienzos de mes, Trump optó por trabajar políticamente con Rodríguez, histórica vicepresidenta de Maduro y alcanzada por sanciones de Estados Unidos.

En ese marco, el mandatario sostuvo que Machado “no estaba lista” para liderar el país, pese a que la dirigente obtuvo más del 90% de los votos en la primaria opositora de 2023.

La postura dejó en evidencia las diferencias internas del frente opositor y las divergencias entre los aliados internacionales sobre el rumbo de la transición.

Plasencia mantiene una relación política cercana con Rodríguez desde hace años. Cumplió funciones como director de protocolo cuando ella estuvo al frente de la Cancillería entre 2014 y 2017, y luego asumió como ministro de Relaciones Exteriores en 2021 y 2022, durante el gobierno de Maduro. Ese recorrido refuerza su rol como interlocutor del actual esquema interino.

Las señales de distensión

En el plano operativo, una delegación estadounidense viajó la semana pasada a Caracas para explorar la reapertura de la embajada de Estados Unidos, cerrada desde hace más de seis años. La sede venezolana en Washington permaneció bajo la administración del equipo de Juan Guaidó, reconocido por Trump como presidente interino en 2019, hasta el final de su mandato legislativo a comienzos de 2023.

Asesores del presidente norteamericano defendieron desde hace tiempo una transición gradual encabezada por Rodríguez como alternativa al liderazgo duro de Maduro.

Ese sector argumentó que un proceso paulatino reduce riesgos frente a un traspaso inmediato hacia Machado o hacia Edmundo González, candidato respaldado por la dirigente opositora para las elecciones de 2024, luego de su inhabilitación.

Como gesto adicional hacia Washington, autoridades venezolanas liberaron el martes al menos a un ciudadano estadounidense, que ya abandonó el país.

La excarcelación marcó la primera liberación confirmada de un estadounidense desde que Caracas inició un proceso de liberaciones en respuesta a las demandas de Estados Unidos tras la captura de Maduro.