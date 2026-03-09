Mes de la Mujer: señalan que el 70% sufre violencia de género en contexto de crisis humanitaria

En el marco del Mes de la Mujer, un informe de Fundación ACNUR Argentina alerta sobre la dura realidad que sufren las mujeres y niñas refugiadas y desplazadas en el mundo. Convocan a la sociedad a brindarles apoyo.

El 50% de las más de 120 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo son mujeres y niñas. En el marco del Mes de la Mujer , un informe realizado por ACNUR Argentina , organismo dependiente de la ONU, advierte que el 70% sufre violencia de género. La caída del financiamiento internacional pone en riesgo la asistencia y llaman a acompañar con aportes voluntarios.

En contextos de crisis humanitarias, producto de las guerras, los conflictos internos y las hambrunas, el 70% de las mujeres que deben abandonar por la fuerza sus hogares sufren violencia de género. La cifra duplica el índice promedio a nivel mundial, que actualmente se ubica en el 35%.

Desde ACNUR no dudan en calificar como una "realidad inadmisible" a la que sufren millones de mujeres y niñas. " La guerra, la persecución y el desplazamiento forzado agravan de manera particular la realidad de millones de mujeres. Para las niñas y mujeres en contextos de crisis humanitarias y conflictos, las probabilidades de sufrir violencia de género aumentan exponencialmente", aseguran.

Las causas que empujan a las mujeres a abandonar sus hogares van desde la guerra y diferentes tipos de violencias, hasta discriminación, persecución o vulneraciones graves a los derechos humanos como el matrimonio forzado, la violencia de género, la mutilación genital, la explotación sexual y la trata de personas, entre otras.

"Para muchas, huir se convierte en la única forma de resguardar su vida, aunque el recorrido también implica riesgos graves", explican desde la Fundación ACNUR Argentina. La falta de documentación, de recursos o redes de protección "aumenta su vulnerabilidad, exponiéndolas a rutas más peligrosas y a distintas formas de explotación y abuso".

Las cifras de la violencia contra las mujeres y niñas en contexto de crisis humanitaria

El 70% de las mujeres experimenta violencia de género en contextos humanitarios, en comparación con el 35% a nivel mundial.

Según el Informe de Tendencias Globales de ACNUR, en el mundo hay más de 120 millones de personas desplazadas por la fuerza. El 50% son mujeres y niñas.

Entre 2023 y 2024 la violencia sexual relacionada a conflictos aumentó un 50%.

Cada año, 4 millones de niñas sufren mutilación genital femenina, y más de 2 millones de ellas son menores de 5 años1.

La violencia de género fue considerada un riesgo grave o extremo en 22 de 25 países que experimentaron crisis humanitarias en 2024.

La discriminación de género en las leyes de nacionalidad sigue siendo un factor persistente de apatridia. En 2025, 24 países aún niegan a las mujeres el derecho a transmitir su nacionalidad en igualdad de condiciones, exponiéndolas a exclusión y falta de acceso a servicios.

Cada año, 12 millones de niñas son obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años, es decir, cada tres segundos se casa una adolescente en algún lugar del mundo2. En los países afectados por conflictos, la prevalencia media del matrimonio infantil es 14,4 puntos porcentuales más alta que en los que no sufren conflictos.

En Mozambique, un 54% de las personas desplazadas internas son mujeres y más de un tercio de ellas reporta recurrir a mecanismos de negativos de supervivencia como explotación sexual o matrimonio infantil para poder cubrir necesidades básicas, como alimentación y vivienda.

En Afganistán, el 78% de las jóvenes no reciben educación, formación, ni tienen empleo3.

En el mismo país, un 64% de las mujeres se sienten inseguras al salir solas de casa, en comparación con el 2% de los hombres1.

El tránsito es la etapa en la que mujeres y niñas enfrentan mayor riesgo de violencia de género, aunque ésta también es frecuente antes y después del desplazamiento. En Centroamérica, se estima que entre el 60 % y el 80 % de las mujeres que se desplazan sufren algún tipo de violencia, muchas de ellas mientras huyen de situaciones violentas en sus lugares de origen.

Transformar el destino de quienes deben huir

Desde normas sociales perjudiciales hasta leyes discriminatorias, mujeres y niñas siguen enfrentando obstáculos estructurales hacia la justicia en igualdad de condiciones. Al ritmo actual, cerrar las brechas de protección legal llevaría 286 años. Frente a este escenario, Fundación ACNUR Argentina impulsa la iniciativa “Huir para Vivir”, con el objetivo de concientizar a la sociedad y recaudar fondos para fortalecer los programas de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Con el apoyo sostenido, ACNUR brinda atención médica y psicológica, espacios seguros, protección legal, acceso a educación y empleo para que mujeres y niñas de todo el mundo puedan reconstruir su vida con dignidad. En 2024, los programas de prevención y respuesta a la violencia de género de ACNUR alcanzaron a más de 1,7 millones de personas en 86 países.

En el marco del Mes Internacional de la Mujer, la iniciativa de Fundación ACNUR Argentina nos recuerda que cada aporte es una forma concreta de derribar barreras. En un contexto donde la falta de financiamiento obliga a reducir programas esenciales, cada donación significa protección e integración local efectivas para una mujer o una niña que hoy enfrenta el desarraigo.

En Argentina, todas las personas pueden colaborar con esta causa. Varias personalidades reconocidas ya se sumaron a esta campaña a lo largo de los años, entre ellas: Eleonora Wrexler, Flor Otero, Paula Pareto, Soledad Pastorutti, Sandra Mihanovich, Ivonne Guzmán, Emilia Attias, La Charo, Connie Isla y Jazmín Laport.

Ser parte es elegir estar del lado de los derechos, la justicia y la acción. Es demostrar que no son números ni estadísticas, sino vidas que merecen protección y esperanza. A través de FUNDACIONACNUR.ORG/DONA se puede colaborar con el trabajo de ACNUR, para que millones de mujeres y niñas en el mundo puedan dejar de huir para vivir.