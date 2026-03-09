Lula da Silva pidió un alto el fuego en Irán, pero advirtió: "Si no nos preparamos, cualquier día nos invaden"

El presidente brasileño firmó un acuerdo de cooperación militar con su par de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. En ese marco, pidió pensar el gasto en Defensa como "una herramienta de disuasión".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , anunció este lunes un acuerdo con su par de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, para cooperar en la industria de defensa. El líder del PT argumentó que los países que en este contexto no se preparen militarmente, pueden ser invadidos.

El titular del Palacio del Planalto afirmó que su país, que cuenta con un importante parque industrial de defensa y que ha firmado convenios para exportar armas a varios países, piensa en este sector tan solo como un factor de disuasión.

“ Pensamos en defensa como (una herramienta de) disuasión porque, si no nos preparamos para defendernos, cualquier día nos pueden invadir. Es un asunto en que tanto Brasil como Sudáfrica tienen necesidades similares y por eso tenemos que juntar nuestro potencial y ver cómo producimos juntos”, afirmó.

El mandatario brasileño dijo esperar resultados concretos de las reuniones que tendrán los ministros de Defensa de ambos países en un futuro para negociar acuerdos de cooperación.

“No necesitamos comprar de los ‘señores de las armas’”, dijo , sino que Brasil necesita “producir”. “Necesitamos hacerlo nosotros porque nadie nos ayudará”, advirtió.

Brasil conforma junto a Sudáfrica el bloque de los BRICS, en el que también participan China, Rusia e India. El país africano ya es destino de las aeronaves producidas por la compañía brasileña Embraer y puede convertirse ser un mercado relevante para la industria de defensa del país suramericano.

En la reunión que tuvo lugar en medio de la guerra entre EEUU e Israel contra Irán, Lula y Ramaphosa defendieron un alto el fuego inmediato y llamaron a iniciar negociaciones de paz. “Convocamos a todas las partes involucradas a un cese al fuego inmediato y a que los conflictos sean solucionados con negociaciones”, dijo el sudafricano junto a Lula.

El fuerte mensaje de Lula da Silva a Donald Trump: "No queremos una nueva Guerra Fría"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que su gobierno busca mantener una relación equilibrada con Estados Unidos y evitar una escalada de tensiones globales por los aranceles. Los comentarios tuvieron lugar en durante una conferencia de prensa en Nueva Delhi a fines de febrero.

Al cierre de una gira oficial por India, el mandatario sostuvo: “Quiero decirle al presidente estadounidense Donald Trump que no queremos una nueva Guerra Fría”, y remarcó que su política exterior apunta a un esquema de vínculos multilaterales. “No queremos interferir en ningún otro país, queremos que todos los países sean tratados por igual”, agregó.