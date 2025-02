Metió a su bebé recién nacido en una bolsa y lo abandonó debajo de un auto

Ahora, Lucio enfrenta cargos por tentativa de infanticidio doloso y omisión de cuidado, mientras que la madre está bajo investigación.

La madre del acusado expresó su indignación y afirmó que no pagará una fianza para su hijo, argumentando que debe asumir las consecuencias de sus actos.

“No voy a pagar una fianza si le dan oportunidad de llevar su proceso fuera de prisión. No lo pienso hacer porque si él no aprende de esto, cuando salga será un peor hombre y yo no traje al mundo un animal”, expresó con bronca.