Mientras se aguarda por su liberación, Venezuela habilitó visitas a la cárcel donde está detenido Nahuel Gallo

En medio de la liberación gradual de presos políticos tras la caída de Nicolás Maduro, autoridades venezolanas permitieron el ingreso de familiares al penal donde está recluido el agente argentino, en un gesto inédito tras meses de aislamiento.

En el marco de un proceso de liberación paulatina de presos políticos en Venezuela, el gobierno venezolano autorizó este domingo el ingreso de familiares al penal El Rodeo I, donde se encuentra detenido el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo desde diciembre de 2024. La noticia genera expectativa entre sus allegados y organizaciones de derechos humanos.

Entre los familiares que se concentraron desde temprano en las afueras del penal figura la suegra de Nahuel Gallo, quien esperaba novedades oficiales y la posibilidad de comunicarse con el agente, cuya detención fue objeto de especial atención internacional por su prolongado aislamiento.

La detención de Nahuel Gallo en Venezuela Agustín Gallos.jpg Nahuel Gallo fue detenido en diciembre de 2024 en Venezuela. C26 Según familiares y allegados, desde que Gallo fue arrestado en diciembre de 2024 ninguna carta, mensaje, llamada ni visita había sido autorizada hasta este domingo, marcando un cambio relevante en las condiciones de comunicación.

La madre del gendarme, Griselda Heredia del Valle, describió el proceso como “muy duro” para la familia, subrayando el impacto que ha tenido la incertidumbre y la falta de información clara sobre el estado de su hijo durante más de un año de detención.

El centro de detención, rebautizado como Servicio Especial de Máxima Seguridad (CESMAS), tiene reputación de régimen estricto y de alto aislamiento para detenidos políticos, lo que ha generado críticas de organismos internacionales y familiares por la falta de transparencia y las condiciones de reclusión.

Hasta el momento no existe una lista oficial ni información fehaciente sobre próximas liberaciones, y la metodología empleada por las autoridades venezolanas ha consistido en avisar a las familias con minutos de antelación antes de excarcelaciones y dejar a los liberados en puntos específicos fuera de los centros. La apertura a visitas se produce en un contexto de expectativa e incertidumbre, con la familia de Gallo esperanzada en que esta flexibilización refleje un avance hacia futuras liberaciones y, eventualmente, el regreso seguro del gendarme a la Argentina.