11 de enero 2026 - 22:02

Globos de Oro 2026: los mejores looks de la alfombra roja

Las estrellas de Hollywood se reúnen en una de las noches más importantes de la temporada de premios y, además de celebrar lo mejor del año en cine y series, desfilan por la alfombra roja para lucir looks espectaculares.

Las figuras de Hollywood lucieron sus looks en la alfombra roja de los Globos de Oro.

Las figuras de Hollywood lucieron sus looks en la alfombra roja de los Globos de Oro.

Antes de que comience la ceremonia de los Globos de Oro 2026, las principales estrellas de Hollywood desfilaron por la alfombra roja del Beverly Hilton de Beverly Hills.

Las principales figuras del cine y la televisión lucieron trajes y vestidos deslumbrantes. Predominó entre los presentes el uso de colores neutros como blanco y negro.

Durante esta ceremonia, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y que destaca películas y series del año pasado. La 83° edición contará con la novedad de la categoría a Mejor Podcast, incorporándose a la que ya se había sumado de Mejor Actuación de Stand-Up.

Entre las películas que compiten y se pueden ver en servicios de streaming se encuentran Frankestein (Netflix), Sinners (HBO), Die, my love (Mubi), One battle after another (HBO), Train dreams (Netflix), After the hunt (Amazon), Jay Kelly (Netflix), Hedda (Amazon), F1 (Apple TV), Zootopia 2 (Disney+), Weapons (HBO) y Elio (Disney+).

Este año, la Argentina no tiene ninguna película seleccionada dentro de los Globos de Oro 2026, aunque Belén, dirigida por Dolores Fonzi, continúa en la lista de competidoras al Oscar de este año. En el pasado, tres largometrajes nacionales ganaron en la categoría Película en Lengua No Inglesa: "La mujer de las camelias" (1955), "La historia oficial" (1986) y "Argentina, 1985" (2023).

Los mejores looks de la alfombra roja de los Globos de Oro

Selena Gómez
Selena G&oacute;mez, co-protagonista de Only Murders in the Building &nbsp; .&nbsp;

Selena Gómez, co-protagonista de Only Murders in the Building

.

Adam Brody Leigton Meester
amanda seyfried
Ariana Grande 1
Ayo Edebiri
Brittany Snow
Colman Doming
Jacob Elordi
Jennifer Lawrence
Mark Ruffalo y Sunrise Coigney
Connor Storrie
Dakota Fanning
Elle Fanning
Hudson Williams
Tessa Thompson

