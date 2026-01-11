Globos de Oro 2026: los mejores looks de la alfombra roja + Seguir en









Las estrellas de Hollywood se reúnen en una de las noches más importantes de la temporada de premios y, además de celebrar lo mejor del año en cine y series, desfilan por la alfombra roja para lucir looks espectaculares.

Las figuras de Hollywood lucieron sus looks en la alfombra roja de los Globos de Oro.

Antes de que comience la ceremonia de los Globos de Oro 2026, las principales estrellas de Hollywood desfilaron por la alfombra roja del Beverly Hilton de Beverly Hills.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las principales figuras del cine y la televisión lucieron trajes y vestidos deslumbrantes. Predominó entre los presentes el uso de colores neutros como blanco y negro.

Durante esta ceremonia, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y que destaca películas y series del año pasado. La 83° edición contará con la novedad de la categoría a Mejor Podcast, incorporándose a la que ya se había sumado de Mejor Actuación de Stand-Up.

Entre las películas que compiten y se pueden ver en servicios de streaming se encuentran Frankestein (Netflix), Sinners (HBO), Die, my love (Mubi), One battle after another (HBO), Train dreams (Netflix), After the hunt (Amazon), Jay Kelly (Netflix), Hedda (Amazon), F1 (Apple TV), Zootopia 2 (Disney+), Weapons (HBO) y Elio (Disney+).

Este año, la Argentina no tiene ninguna película seleccionada dentro de los Globos de Oro 2026, aunque Belén, dirigida por Dolores Fonzi, continúa en la lista de competidoras al Oscar de este año. En el pasado, tres largometrajes nacionales ganaron en la categoría Película en Lengua No Inglesa: "La mujer de las camelias" (1955), "La historia oficial" (1986) y "Argentina, 1985" (2023).

Los mejores looks de la alfombra roja de los Globos de Oro Selena Gómez Selena Gómez, co-protagonista de Only Murders in the Building . Adam Brody Leigton Meester amanda seyfried Ariana Grande 1 Ayo Edebiri Brittany Snow Colman Doming Jacob Elordi Jennifer Lawrence Mark Ruffalo y Sunrise Coigney Connor Storrie Dakota Fanning Elle Fanning Hudson Williams Tessa Thompson