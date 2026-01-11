Mauricio Macri y Juliana Awada confirmaron su separación tras 15 años

El expresidente y la ex primera dama decidieron de común acuerdo poner fin a su matrimonio antes de fin de año, aunque compartieron las fiestas en familia y mantienen un vínculo respetuoso.

Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron luego de más de 15 años de relación , en una decisión consensuada tomada antes de fin de año. Si bien la ruptura ya estaba definida, ambos optaron por pasar juntos las fiestas de Navidad y Año Nuevo en familia.

La separación fue confirmada este domingo por personas cercanas al expresidente y actual titular del PRO , quienes remarcaron que se trató de una determinación adoptada de común acuerdo y sin conflictos públicos. Luego, Awada ratificó el anuncio a través de sus redes sociales.

En los mismos términos se expresaron allegados a la pareja, al señalar que, pese al final del vínculo, mantuvieron las celebraciones familiares junto a su entorno más cercano.

Macri y Awada se casaron por civil el 16 de noviembre de 2010 , en una ceremonia que reunió a familiares y a más de 400 invitados . Fruto de la relación nació Antonia , de 14 años , la única hija del matrimonio. La pareja se había conocido en 2009 , en un gimnasio de Barrio Parque , cuando Macri era jefe de Gobierno porteño . En aquel entonces, él tenía 50 años y ella 35 .

Durante el último fin de semana, Awada compartió en sus redes sociales imágenes de sus vacaciones familiares en la Patagonia , sin la presencia de Macri, lo cual ya había despertado sospechas.

Más tarde, publicó una historia en Instagram en la que aludió de manera directa al cierre de esta etapa personal. “Hay procesos íntimos y personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, expresó.

Las versiones sobre una posible crisis en la pareja habían comenzado a circular entre fines de 2024 y comienzos de 2025, impulsadas por viajes y apariciones públicas por separado. En ese contexto, Awada había sido consultada y había negado que existieran problemas en la relación.

Tras la decisión de separarse, Juliana Awada continuó con su descanso sin precisar el destino, mientras que Mauricio Macri tiene previsto iniciar en los próximos días un nuevo viaje a Europa, según indicaron fuentes cercanas al expresidente.