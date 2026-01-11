Donald Trump reiteró sus amenaza a Groenlandia y señaló que está defendida por "dos trineos tirados por perros" + Seguir en









El mandatario estadounidense aseguró que si su país no se hace del control del territorio danés, China o Rusia podrían hacerlo.

Después de atacar Venezuela, Trump busca hacerse del conotrol de Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de lanzar una ofensiva militar contra Venezuela, redobla la apuesta y vuelve a amenazar a Groenlandia. El mandatario aseguró que su país tiene que hacerse del territorio danés al advertir que podría ser controlado por China o Rusia ya que señaló que actualmente está defendido por "dos trineos tirados por perros".

"Groenlandia no va a querer ver cómo Rusia o China toman el control, ellos tienen destructores rusos y chinos en todos lados. No vamos a dejar que eso pase. Ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos", aseguró Trump este domingo en diálogo con la prensa.

Noticia en desarrollo-