El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de lanzar una ofensiva militar contra Venezuela, redobla la apuesta y vuelve a amenazar a Groenlandia. El mandatario aseguró que su país tiene que hacerse del territorio danés al advertir que podría ser controlado por China o Rusia ya que señaló que actualmente está defendido por "dos trineos tirados por perros".
11 de enero 2026 - 22:41
Donald Trump reiteró sus amenaza a Groenlandia y señaló que está defendida por "dos trineos tirados por perros"
El mandatario estadounidense aseguró que si su país no se hace del control del territorio danés, China o Rusia podrían hacerlo.
"Groenlandia no va a querer ver cómo Rusia o China toman el control, ellos tienen destructores rusos y chinos en todos lados. No vamos a dejar que eso pase. Ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos", aseguró Trump este domingo en diálogo con la prensa.
