Mientras siguen investigando las causas del apagón, España y Portugal regresan a la normalidad

En palabras del presidente Pedro Sánchez , no se registraron víctimas mortales a pesar de las graves consecuencias. Además, aseguró que el Ejecutivo mantiene abiertas todas las líneas de investigación para determinar qué provocó el apagón.

De acuerdo con Eduardo Prieto, director de Servicios a la Operación de Red Eléctrica, el origen de la falla fue una desconexión dentro del sistema de interconexión eléctrica europea por parte de Francia.

apagon corte de luz españa.jpg El apagón afectó toda la Península Ibérica EFE

Las declaraciones de Pedro Sánchez

Durante la noche, el presidente de España, Pedro Sánchez, brindó declaraciones a la prensa, pero no logró despejar las dudas sobre las causas. “Los especialistas no han podido determinar lo que ha ocurrido, pero lo harán. Se analizan todas las causas potenciales sin descartar ninguna posibilidad”, señaló.

También indicó que la pérdida de generación fue abrupta y masiva: “A las 12:33 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente, en 5 segundos, del sistema. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Equivale al 60% de la demanda del país”. Y añadió: “Queda una noche larga”.

Horas antes, en una comunicación inicial, el mandatario español había sugerido no realizar desplazamientos innecesarios, informarse únicamente por medios oficiales y “hacer un uso responsable del teléfono móvil” para evitar la sobrecarga de la red. No descartó hipótesis, aunque no mencionó específicamente la posibilidad de un ciberataque.

“El problema principal está en los trenes. Ya se han auxiliado a unos 35.000 pasajeros que estaban atrapados en un centenar de trenes en todo el país. Pero todavía quedan 11 trenes en recuperación, en zonas de difícil acceso”, explicó Sánchez.

Qué dijeron las demás autoridades de España

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya había informado en redes sociales que los servicios de media y larga distancia permanecerían suspendidos durante toda la jornada.

La situación en Madrid fue especialmente caótica, ya que el metro dejó de operar y muchos trenes de la red Renfe quedaron varados entre estaciones. Ascensores en cientos de edificios también se detuvieron, agravando el panorama.

“El día de hoy no es previsible que se recupere la circulación de trenes de media y larga distancia. Por ello todos los usuarios que tuvieran previsto un desplazamiento de estas características no podrán hacerlo”, advirtió Óscar Puente en X.

En paralelo, semáforos fuera de servicio generaron más complicaciones. La Dirección General de Tráfico (DGT) pidió evitar desplazamientos en lo posible, mientras que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, instó a los vecinos a permanecer donde estaban. “Si podemos, nos quedamos donde estamos, estamos todos en una situación complicada”, expresó el jefe comunal.

Los principales aeropuertos del país también enfrentaron serias dificultades. El Adolfo Suárez Madrid-Barajas y El Prat en Barcelona quedaron sin electricidad, provocando fuertes demoras en vuelos tanto de salida como de llegada, lo que intensificó el colapso general del transporte.

Las calles del centro de Madrid se llenaron de sirenas de emergencia, y algunas escuelas decidieron evacuar a los alumnos debido a la ausencia de información clara por parte de las autoridades. En los hospitales, el suministro se mantuvo gracias a grupos electrógenos.

Mientras tanto, el gobierno español inició una investigación para esclarecer el origen de la falla. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) informó que también estudia la posibilidad de un ciberataque a la infraestructura eléctrica nacional, ante versiones que circulaban en redes sociales.

Para enfrentar la crisis, el Ejecutivo formó un comité de emergencia encabezado por Pedro Sánchez, con la participación de la vicepresidenta María Jesús Montero, el ministro Óscar Puente y la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. El equipo se reunió en la sede de Red Eléctrica en Madrid.

Casi el 50% del suministro nacional se ha restablecido.



Los ciudadanos deben saber que todos los recursos del Estado están siendo movilizados para recuperar la normalidad del suministro cuanto antes.



Se va a trabajar a destajo, durante toda la noche. Con profesionalidad y… pic.twitter.com/kxp1RjpSjG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 28, 2025

Los incidentes en Portugal

Desde Portugal, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, declaró que “hasta el momento” no existían pruebas de un ciberataque. En diálogo con Cadena SER, Eduardo Prieto coincidió: “No podemos entrar a especular” sobre el origen del apagón.

La empresa eléctrica REN, responsable del sistema en Portugal, atribuyó el incidente a un fenómeno atmosférico inusual. Las fuertes diferencias térmicas registradas en el interior de España generaron oscilaciones anómalas en líneas de alta tensión, un evento denominado “vibración atmosférica inducida”.

En Portugal, con una población de alrededor de 10,6 millones, el corte alcanzó regiones del norte, sur y centro del país, incluida Lisboa. La distribuidora E-Redes justificó los cortes como una medida necesaria para estabilizar la red eléctrica y responsabilizó a “un problema en el sistema eléctrico europeo”, según publicó el diario Expresso.

“El problema parece estar relacionado con la red de distribución, aparentemente en España. Aún se está verificando”, declaró el ministro Leitão Amaro, citado por la prensa portuguesa.

E-Redes también confirmó que algunas áreas del territorio francés sufrieron interrupciones como consecuencia de la misma falla.

En varias regiones, las llamadas por telefonía móvil no pudieron realizarse, aunque algunas aplicaciones móviles continuaron operando. Asimismo, se reportaron interrupciones en el servicio del metro de Lisboa y fallas en los semáforos del centro, lo que complicó aún más el panorama.