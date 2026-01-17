Reacción a las sanciones arancelarias de Donald Trump: marchas en Groenlandia y confrontación de Francia y Gran Bretaña

En su intención para garantizarse la soberanía sobre Groenlandia , Donald Trump anticipó que podría imponer aranceles a los países de Europa que forman parte de la "Operación Resistencia Ártica" para militarizar la isla danesa : Francia, Suecia, Gran Bretaña, Noruega y Alemania. Minutos después del anuncio, Keir Starmer , primer ministro británico, y Emmanuel Macron , presidente francés, prometieron una respuesta europea "de manera unida y coordinada".

La advertencia del presidente estadounidense provocó una movilización simultánea en las principales ciudades de Groenlandia y Dinamarca . Bajo la consigna "Kalaallit Nunaat, Kalaallit pigaat" ("Groenlandia, pertenece a los groenlandeses"), las capitales de ambas naciones, Nuuk y Copenhague respectivamente, tuvieron en sus calles masivas movilizaciones pidiendo conservar la administración de la isla. El primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen , participó de la marcha en su país y se sumó a la protesta que anunciaba: "Groenlandia no está en venta".

Por su parte, Emmanuel Macron se refirió directamente a la posibilidad de sanciones arancelarias desde EEUU: " Ninguna intimidación ni amenaza podrá influir sobre nosotros , ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo". " Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman. Garantizaremos el respeto de la soberanía europea. Es con este espíritu que me relacionaré con nuestros socios europeos", agregó en X.

A su turno, Keir Starmer -primer ministro británico- comentó en un comunicado que " nuestra postura sobre Groenlandia es muy clara: forma parte del Reino de Dinamarca y su futuro es asunto de los groenlandeses y los daneses". "Imponer aranceles a los aliados por perseguir la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es completamente erróneo. Por supuesto, trataremos este asunto directamente con la Administración estadounidense", manifestó.

En esa misma línea, se expresó el p rimer ministro de Suecia, Ulf Kristersson: " No nos dejaremos chantajear. Solo Dinamarca y Groenlandia deciden sobre cuestiones que afectan a Dinamarca y Groenlandia. Siempre defenderé a mi país y a nuestros vecinos aliados". "Suecia mantiene intensas conversaciones con otros países de la UE, Noruega y el Reino Unido para dar una respuesta conjunta" , ratificó.

Las sanciones arancelarias de Donald Trump

Donald Trump volvió a escalar este sábado la tensión con Europa al anunciar una nueva batería de aranceles comerciales en medio del fuerte debate por la compra de Groenlandia, el territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca. La medida profundiza un conflicto diplomático que ya había generado fricciones en el bloque europeo y pone en el centro una discusión sensible sobre seguridad y control estratégico en el Ártico, en una segunda presidencia del republicano marcada por la confrontación en el tablero geopolítico.

A través de una publicación en su red Truth Social, Trump informó que a partir del 1 de febrero entrarán en vigencia aranceles adicionales del 10% sobre importaciones provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Gran Bretaña, países que ya se encuentran alcanzados por gravámenes impuestos durante su gestión. Según detalló, esos derechos subirán al 25% desde el 1 de junio y se mantendrán activos hasta que se logre un acuerdo que habilite la compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos.

"Hemos subsidiado a Dinamarca y a todos los países de la Unión Europea, y a otros, durante muchos años —si no siglos— a través de aranceles y otras formas de remuneración", explicó Trump al inicio de su mensaje". Luego, alertó: "Ahora, después de mirar el panorama global, es momento de que Dinamarca le dé Groenlandia al mundo —a China y Rusia quieren Groenlandia, y no hay nada que Dinamarca pueda hacer al respecto—."

Macron groenlandia

Allí, el mandatario ratificó el rol central de su país y afirmó: "Solo los Estados Unidos de América, bajo el liderazgo del PRESIDENTE DONALD J. TRUMP, pueden desempeñar este papel tan importante de manera exitosa".

"Estos países, que están jugando este juego tan peligroso, han puesto en juego un nivel de riesgo que no es sostenible ni defendible", apuntó el republicano contra los países de la UE. En el mismo tono, agregó: "Estados Unidos de América está inmediatamente abierto a negociar con Dinamarca y/o cualquiera de estos países que han puesto tanto en riesgo, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluida la máxima protección, durante tantas décadas".