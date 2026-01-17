Israel expresó su descontento por la composición del Consejo de Paz impulsada por Donald Trump

El gobierno israelí cuestionó que la conformación del órgano ejecutivo para Gaza no fue consensuada y advirtió que contradice su política.

Israel objetó públicamente la composición de la Junta Ejecutiva de Gaza, dependiente del Consejo de Paz impulsado por Estados Unidos, y marcó diferencias con la estrategia planteada por la administración Trump.

Israel manifestó formalmente su descontento por la composición del Consejo de Paz promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , al señalar que la designación de la Junta Ejecutiva para Gaza no fue coordinada con las autoridades israelíes y se aparta de su política en relación con el conflicto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La reacción fue comunicada este sábado por la Oficina del Primer Ministro israelí a través de un mensaje en redes sociales. “El anuncio sobre la composición de la Junta Ejecutiva de Gaza, subordinada al Consejo de Paz, no fue coordinado con Israel y va en contra de su política”, sostuvo el comunicado oficial.

Minutos después, y por la misma vía, detallaron que "el Primer Ministro ha dado instrucciones al ministro de Asuntos Exteriores para que se ponga en contacto con el secretario de Estado de EE.UU. sobre este asunto".

El pronunciamiento introduce una nueva tensión en torno a la iniciativa estadounidense, creada para supervisar la transición política y de seguridad en la Franja de Gaza tras el alto el fuego acordado entre Israel y Hamás, y que tendrá su primera reunión formal en el marco del Foro Económico Mundial de Davos .

El Consejo de Paz fue anunciado por Trump en octubre de 2025 como parte de un plan de varias etapas para poner fin a las hostilidades en Gaza. La iniciativa obtuvo respaldo internacional tras la firma formal del acuerdo de paz el 9 de octubre en Egipto y posteriormente recibió aval del Consejo de Seguridad de la ONU.

El organismo funcionará como ente rector de la etapa de posguerra, con atribuciones políticas, económicas y de seguridad. Bajo su órbita se encuentra la Junta Ejecutiva de Gaza, un gobierno tecnocrático palestino de transición denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), integrado por 15 miembros y encabezado por Ali Shaath, exfuncionario de la Autoridad Palestina.

Entre sus funciones se incluyen la restauración de los servicios públicos, la administración de fondos para la reconstrucción, la estabilización institucional del enclave y la coordinación de una Fuerza Internacional de Estabilización, encargada de garantizar la seguridad y avanzar en el desarme de Hamás.

Es precisamente la conformación de este esquema ejecutivo lo que generó el malestar israelí, al considerar que las decisiones fueron anunciadas sin consulta previa.

Quiénes integran el Consejo de Paz

Además de Trump, el Consejo está integrado por figuras clave del poder político y económico internacional. Entre los miembros confirmados se encuentran:

Javier Milei , invitado como miembro fundador . El mandatario argentino agradeció la convocatoria y sostuvo que la Argentina “siempre estará del lado de los que luchan contra el terrorismo”.

Marco Rubio , secretario de Estado de Estados Unidos.

Tony Blair , ex primer ministro británico y ex enviado del Cuarteto para Medio Oriente.

Steve Witkoff , enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente.

Jared Kushner , yerno de Trump y negociador clave en conflictos internacionales.

Ajay Banga , presidente del Banco Mundial.

Marc Rowan , director ejecutivo de Apollo Global Management.

Nickolay Mladenov, ex enviado de la ONU para Medio Oriente, designado como representante del Consejo en Gaza.

Trump también convocó a los presidentes Recep Tayyip Erdoan (Turquía) y Abdelfatá al Sisi (Egipto), aunque aún resta la confirmación formal de todos los integrantes fundadores.

La reacción de Israel expone las dificultades políticas que enfrenta la implementación del Consejo de Paz, incluso entre aliados estratégicos de Washington. Si bien Tel Aviv avaló el acuerdo inicial de alto el fuego, mantiene reservas sobre el esquema de gobernanza propuesto para Gaza y sobre el alcance del control internacional en la etapa posterior al conflicto.

Desde la Casa Blanca, Trump defendió la iniciativa al asegurar que se trata del “consejo más grande y prestigioso jamás reunido”, y afirmó que su objetivo es sentar las bases de una paz duradera en la región.