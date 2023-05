Multan a WhatsApp en Rusia por no borrar "contenidos prohibidos"

El servicio de mensajería WhatsApp se enfrenta a una multa máxima de 4 millones de rublos (51.500 dólares) después de que Rusia le acusó de no eliminar contenidos prohibidos, informó el viernes la agencia de noticias estatal RIA, citando a un tribunal de Moscú .

Aunque la empresa matriz de WhatsApp, Meta Platforms Inc, fue prohibida el año pasado en Rusia por ser una "organización extremista", la aplicación de mensajería -muy popular en ese país- no había sido amenazada anteriormente con un proceso judicial por no eliminar información prohibida.