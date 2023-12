Murió el artista italiano Giovanni Anselmo a los 89 años

Otro de los momentos clave para el artista fue su encuentro con Gian Enzo Sperone, el galerista que, en el extraordinario clima artístico y cultural de Turín entre los años 1960 y 1970, le habilitó en 1968 su primera exhibición individual. Sus obras también aparecieron en la exposición histórica de Berna en 1969, "Live In Your Head: When Attitudes Become Form" y en la Documenta de Kassel en 1972.