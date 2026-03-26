Quién es Alireza Tangsiri, responsable de las operaciones en el estrecho de Ormuz + Seguir en









El comandante naval iraní era clave en el control de Ormuz y en la estrategia militar de Teherán en plena crisis energética global.

Alireza Tangsiri lideraba la estrategia naval iraní en el Golfo.

Israel confirmó la muerte del comandante iraní Alireza Tangsiri en un ataque en Bandar Abás y señaló que se trataba del principal responsable de las operaciones en el estrecho de Ormuz. El militar era una figura central en la estrategia marítima de Irán y su caída marca un nuevo punto de tensión en el conflicto.

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Tangsiri se desempeñaba como jefe de las fuerzas navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, desde donde dirigía la política marítima de Teherán en el Golfo. Su figura ganó relevancia internacional al convertirse en uno de los principales responsables del cierre parcial del estrecho de Ormuz, un paso por el que circula cerca del 20% del petróleo global.

Según confirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, el comandante fue abatido en un ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abás, mientras se encontraba reunido con otros líderes militares. La operación fue presentada como un mensaje directo a la Guardia Revolucionaria, en el marco de la ofensiva sostenida de Israel en el último mes.

Alireza Tangsiri Israel aseguró haber abatido al comandante en un ataque en Bandar Abás. Bajo su conducción, Irán implementó restricciones al tránsito marítimo que afectaron directamente a buques vinculados a Estados Unidos, Israel y sus aliados. En contraste, permitió el paso de embarcaciones de países considerados “no hostiles”, como China e India, lo que alteró el flujo comercial y generó impacto inmediato en los mercados energéticos.

El estrecho se transformó en un escenario de alta tensión, con ataques a buques mediante drones y proyectiles, además de la amenaza de minas navales. Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, al menos una docena de embarcaciones resultaron dañadas y el tránsito marítimo cayó a niveles mínimos.

buque estrecho ormuz El estrecho se convirtió en una zona de ataques con drones y amenazas de minas. Reuters Perfil militar y ascenso dentro del régimen Designado en 2018 por el ayatolá Alí Jameneí, Tangsiri era considerado un estratega clave dentro del aparato militar iraní. Participó en el desarrollo de drones y misiles de crucero, lo que le valió sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2019 y 2023. En las semanas previas a su muerte, había incrementado su presencia pública, incluso en redes sociales, donde difundía decisiones operativas y lanzaba advertencias contra infraestructuras energéticas vinculadas a Washington. Su discurso se caracterizaba por un tono agresivo y por defender el dominio iraní sobre el estrecho de Ormuz. tangsiri Su muerte genera dudas sobre el futuro de la estrategia iraní en la región. Un impacto que abre interrogantes La muerte de Tangsiri representa un golpe estratégico para Irán y abre dudas sobre el futuro de su política marítima. Si bien en los últimos días Teherán había insinuado la posibilidad de flexibilizar el paso para tráfico “no hostil”, no está claro si esa línea se mantendrá tras la pérdida de uno de sus principales comandantes. En paralelo, la tensión internacional sigue en aumento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió la reapertura total del estrecho bajo amenaza de nuevos ataques, mientras Irán advirtió que podría ampliar el conflicto hacia otras rutas clave como Bab al-Mandeb. El escenario, por ahora, mantiene en vilo a los mercados energéticos y a la estabilidad global.