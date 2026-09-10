Fragmentos originales del Evangelio de Marcos se reúnen por primera vez en 700 años en Italia

Los fragmentos originales del Evangelio de Marcos, conservados en Cividale del Friuli, Venecia y Praga, se exhiben juntos por primera vez en siete siglos en el lugar donde comenzó su historia.

Por primera vez en siete siglos, las tres partes originales del Evangelio de Marcos fueron reunidas en Aquileia, el lugar donde comenzó la historia del manuscrito. Los fragmentos, actualmente conservados en Cividale del Friuli, Venecia y Praga, son parte de una exposición apoyada por la Iglesia Católica - del 12 de septiembre al 25 de abril del 2027 - que reconstruye el recorrido de una pieza atravesada por la historia religiosa y política de Europa.

La muestra fue titulada “El Evangelio de Marcos. Siete siglos. Tres fragmentos. Un relato europeo” y es curada por Martina Dlabajová, Cristiano Tiussi y Luca Villa, y promovida y organizada por la Fundación Aquileia. Fue presentada este jueves en Roma y busca reconstruir la trayectoria del antiguo códice, su importancia a lo largo de los siglos y la tradición vinculada a san Marcos.

La muestra también profundiza en el papel que tuvo Aquileia durante la Antigüedad tardía y la Edad Media , así como en la tradición que sostiene que el manuscrito fue escrito de puño y letra por el propio evangelista.

Según los organizadores, la reunión de las tres partes es el resultado de “un intenso trabajo de diplomacia cultural, que puso en diálogo a instituciones civiles, religiosas y museísticas italianas y checas mediante una colaboración científica, institucional y diplomática. El resultado es una operación sin precedentes”.

Los tres fragmentos forman parte de la historia del Codex Forojuliensis, o Evangeliario Forojuliense , un códice del siglo VI que contiene los Evangelios de Mate o, Lucas y Juan y que originalmente también incluía el de Marcos.

El manuscrito llegó a Aquileia hacia mediados del siglo IX, probablemente durante el patriarcado de Teodemaro (851-872), quien dejó allí su firma. Desde entonces, se convirtió en uno de los libros litúrgicos más importantes de la Iglesia de Aquileia.

Según las estimaciones, entre los siglos XII y XIII, el Libro de Marcos fue separado del Evangeliario Forojuliense. Del códice original solo permanecen actualmente las páginas iniciales y finales, mientras que el Evangelio de Marcos comenzó a tener una existencia independiente.

Su condición de reliquia tuvo un papel central en el recorrido posterior del manuscrito. Venerado como un autógrafo del evangelista, el libro reforzaba la antigua tradición que reconocía a san Marcos como el primer evangelizador de la región del norte del Adriático.

La fragmentación del Evangelio de Marcos

La consideración del manuscrito como reliquia terminó provocando una nueva división de sus páginas. En 1354, el rey Carlos IV de Bohemia exigió al entonces patriarca de Aquileia algunas páginas del Evangelio para la catedral de Praga.

Los documentos que acompañan la pieza y que serán exhibidos en la muestra dan cuenta de ese episodio. La solicitud representó tanto un reconocimiento del prestigio que rodeaba al manuscrito como una muestra de su importancia espiritual y política.

La historia del Evangelio también quedó estrechamente ligada a Venecia, otro de los grandes centros asociados a la tradición de Marcos.

Después de la conquista del Patriarcado, la Serenísima República de Venecia tomó posesión de lo que quedaba del Evangelio de Marcos. El 24 de junio de 1420 ordenó trasladarlo a la Basílica de San Marcos. El traslado tuvo además un significado político: con ese acto simbólico quedó sellada la sumisión de Aquileia a Venecia.