Llega la Semana del Cine Italiano a las salas porteñas: desde un comedia religiosa hasta un thriller romántico

“La Gioia” de Nicolangelo Geormini, un thriller sobre la manipulación y el amor.

Mientras cada vez llegan menos películas extranjeras al país, en la Ciudad de Buenos Aires comienza una nueva edición de la Semana del Cine Italiano en Cinépolis Recoleta que, en esta oportunidad, también se extenderá simultáneamente en la región. Hasta el 9 de septiembre, tanto la capital de Argentina como Santiago de Chile, Lima, Bogotá, Ciudad de Guatemala, San Salvador, San José y Ciudad de Panamá se teñirán de verde, blanco y rojo.

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“Es interesante ver películas extranjeras porque te permiten observar el mundo desde otro punto de vista”, dijo el director italiano Pierfrancesco Diliberto en diálogo con Ámbito, quien vino al país a presentar “Que Dios Perdona a Todos”, una comedia romántica que cuestiona la fe y tiene una simpática participación de un Papa Francisco ficcional. La misma forma parte de la programación junto a “La Gioia”, “La Vida es Así”, “Una Última Copa”, “Primavera”, “La Ciudad Prohibida”, “Secuestro de Arabella” y “Un Año de Escuela”.

"La Vita va Cosi'", dirigida por Pierfrancesco Diliberto. Fue el director de “La Gioia”, Nicolangelo Geormini, quien coincidió con su colega y redobló la apuesta: “Es importante ver las reacciones del público de otros países, sobre todo porque el cine italiano tiene dificultades con la distribución”. Los propios protagonistas reconocen la importancia de estos encuentros internacionales que permiten que las historias crucen fronteras.

La Semana del Cine Italiano: qué ver La programación cuenta con una selección de ocho películas. El telón se levantó con "La Vita va Cosi'" ("La Vida es Así") de Riccardo Milani que retrata un hecho real que tuvo lugar en el sur de Cerdeña: un pastor que se negó a vender sus tierras para la construcción de un proyecto inmobiliario que buscaba transformar la costa en un complejo turístico. "No es solo un tema italiano, atraviesa a otros países, continentes. Es una historia de la humanidad que se resiste al dinero, incluso este pastor tiene un principio: 'No todo se puede comprar'", explicó el director, quien resaltó que este protagonista tiene coraje, una cualidad "que comienza a decaerse".

"La Vita va Cosi'" ("La Vida es Así") del director italiano Riccardo Milani. Otro film que se destaca es "La Gioia" que ya había sido proyectado en el país el año pasado durante el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Al igual que "La Vita va Cosi'", reconstruye un caso real que termina de moldear con la ficción. Esta historia sigue a Gioia, una profesora que conoce a Alessio, un alumno que se prostituye para ayudar a su mamá. Entre ellos surge un vínculo tan prohibido como necesario. "Es una historia universal sobre la manipulación, el amor tóxico y el narcisismo; modos de amar que en realidad solo se disfrazan de amor", detalló el director Nicolangelo Geormini.

Más allá de que se trate de películas de Italia, cuestionar la fe o ser manipulado en una relación romántica son problemáticas que no tienen bandera. Incluso fue el mismo actor George Cloony, quien días atrás recibió el León Honorífico en el Festival Internacional de Venecia y manifestó que "nadie se ríe ni llora en un idioma distinto, los padres se preocupan de igual manera, los niños sueñan de la misma forma y el amor se ve extraordinariamente parecido". Además, hay que destacar la importancia de escuchar otro idioma en una sala de cine. En tiempos donde tienen más popularidad las películas dobladas, la Semana del Cine Italiano desafía al espectador.

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