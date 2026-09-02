Franco Colapinto y Lautaro Martínez se encontraron en la previa del Gran Premio de Monza

El piloto argentino de Fórmula 1 se está preparando para la próxima carrera del calendario y un patrocinador en común acercó al delantero de la Selección argentina para que se conozcan por primera vez.

Franco Colapinto y Lautaro Martínez vivieron un divertido momento durante la tarde de este miércoles, en la previa de lo que será el Gran Premio de Monza , Italia, de la Fórmula 1 . Más allá de que el automovilista ya posó con varios campeones del mundo, esta interacción entre ambos se dio por un sponsor que comparten Alpine y el Inter de Milán: Qatar Airways .

En la primera publicación que subió la escudería francesa, con una foto entre los deportistas, ambos argentinos posaron con la camiseta de su respectivo compatriota , manteniendo un clima de risas y buen humor.

Minutos más tarde, Alpine subió un video entre ellos dos interactuando y posteriormenteme ambos posaron para la cámara haciendo el mítico festejo de Lautaro Martínez , cruzando sus brazos por encima de los hombros y apuntando a los extremos del cielo.

Horas más tarde, Colapinto decidió tener su propia publicación en Instagram y posteó la primera foto anteriormente mencionada, con el título: “ Animal. Un orgullo conocerte, Toro. Gracias por tantas alegrías ”, sentenció el piloto.

Franco Colapinto se mostró varias veces involucrado en el mundo del fútbol cuando le preguntaron por sus pronósticos sobre el Superclásico entre River y Boca, en los que respondió confiadamente que ganaría el club de sus amores, el Xeneize.

Thiago Almada, Bizarrap y Franco Colapinto en el restaurante de Ángel Di María.

A raíz de esto, varias marcas intentaron acercar al pilarense a futbolistas, aunque la primera vez que se lo vio con uno fue de manera natural en 2025, con Thiago Almada, flamante jugador de River. El encuentro se dio en el restaurante de Ángel Di María, en España, en donde fue invitado por su amigo y primer inversionista: Bizarrap, quien también mantiene una gran relación con el jugador por su paso por Vélez, institución de la cual es hincha el productor.

Al ver que la foto con un campeón del mundo generó tanto revuelo, YPF decidió cumplirle el sueño a la mayoría de fanáticos y Colapinto conoció a Lionel Messi y a Rodrigo De Paul en el campo de entrenamiento del Inter Miami, en lo que fue un encuentro privado y sin cámaras, aunque tan solo una foto salió a la luz.

Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Miami.

Sin ir más lejos, el primer encuentro entre Messi y el piloto se dio el 28 de abril de este año, en la previa del Gran Premio de Miami. Cinco días más tarde, el día de la carrera, ambos se volvieron a encontrar y generaron millones de interacciones en redes sociales por ser dos de los deportistas argentinos más influyentes de los últimos años.