Navi Pillay, Nobel de la Paz 2026: la jurista que acusó a Israel de genocidio en Gaza

La abogada sudafricana de 85 años fue distinguida por el Comité Noruego por su defensa incansable del derecho internacional y la persecución de crímenes de guerra.

La abogada fue galardonada en Oslo tras más de cinco décadas de trayectoria judicial.

El Comité Noruego del Nobel otorgó este viernes el Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navanethem "Navi" Pillay. La abogada de 85 años fue reconocida por su contribución en la persecución judicial de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio a lo largo de más de cinco décadas.

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El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, destacó que "el compromiso de Pillay con los principios jurídicos universales y su firme brújula moral han sido constantes a lo largo de una extensa carrera".

Nacida en 1940 en Durban, en una familia de origen tamil indio, Pillay debió enfrentar la discriminación estructural y la segregación para convertirse en la primera mujer no blanca en abrir un estudio de abogados en la provincia de Natal. Durante esa etapa inicial de su carrera, representó a Nelson Mandela y a numerosos presos políticos perseguidos por el gobierno racista.

Con la consolidación de la democracia en su país, su trayectoria dio un salto. Presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, encargado de juzgar las atrocidades del genocidio de 1994, donde sentó precedentes clave al clasificar la violencia sexual sistemática como crimen de guerra.

Posteriormente, se desempeñó como jueza en la etapa formativa de la Corte Penal Internacional en La Haya y estuvo al frente de la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como Alta Comisionada entre 2008 y 2014.

Actualmente integra la Corte Internacional de Justicia en casos de relevancia global, como las demandas por genocidio contra Myanmar.

The Objective

Los dichos de Pillay contra Israel

Uno de los roles más relevantes y controvertidos de su carrera reciente fue haber presidido la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado. El año pasado, el organismo que encabezó presentó un informe categórico que concluyó que Israel cometió genocidio en la Franja de Gaza durante sus operaciones militares.

Las conclusiones de la comisión liderada por Pillay sostuvieron que las acciones del gobierno y las Fuerzas de Defensa de Israel constituyeron "crímenes de lesa humanidad y actos genocidas", señalando la responsabilidad directa por los ataques a la población civil e infraestructura clave en Gaza.

Estas declaraciones y dictámenes del organismo generaron fuertes tensiones diplomáticas y duras réplicas por parte de las autoridades israelíes, que acusaron a la comisión de sesgo político.