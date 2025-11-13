En medio de la creciente tensión con Venezuela, EEUU anunció la Operación Lanza del Sur







El secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, explicó que el objetivo es "expulsar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y proteger a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente".

Donald Trump continúa los ataques en el Caribe.

El gobierno de Estados Unidos anunció la Operación Lanza del Sur, a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur de los Estados Unidos, para seguir adelante la cruzada que inició el presidente Donald Trump contra el narcotráfico en los alrededores de Venezuela. Esta nueva escalada se da luego de que llegara al Mar Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el más poderoso de la flota norteamericana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La noticia fue confirmada por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a través de su cuenta de X: "El presidente Trump ordenó tomar medidas, y el Departamento de Guerra está cumpliendo", comenzó el anuncio de Hegseth. Luego continuó: "Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur. Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur de los Estados Unidos, esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos y la protegeremos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecWar/status/1987863821868732447?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1987863821868732447%7Ctwgr%5E396b71f1dcf2c1becf271ae3304df6465dd5ede5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fmundo%2Festados-unidos-anuncio-la-operacion-lanza-del-sur-una-nueva-escalada-tensiones-venezuela-n220840&partner=&hide_thread=false Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025 Por el momento, la administración de Trump no dio ningún detalle de los pormenores de la "Operación Lanza Sur", por lo que no se sabe qué implicará. El anuncio se da en el marco de una creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

Tensión en el Caribe: EEUU derribó a 19 embarcaciones A comienzos de septiembre pasado, la Casa Blanca lanzó una campaña militar apuntada supuestamente a combatir las bandas del crimen organizado que llevan drogas prohibidas hacia Estados Unidos. Desde ese momento, Washington realizó unos 19 ataques extrajudiciales en las que fueron asesinadas cerca de 81 personas. Además, se envió al Mar Caribe al portaaviones Gerald R. Ford, con capacidad para trasladar cuatro mil soldados. De esta manera, ya son diez mil los militares que se encuentran al acecho cerca de las costas venezolanas, junto a otra veintena de embarcaciones y aviones de guerra. A su vez, se especuló en los últimos días un ataque estadounidense por tierra.

Según reveló un informe publicado por la cadena norteamericana CNN, el mandatario republicano recibió tres opciones para avanzar militarmente en Venezuela y derrocar al presidente Nicolás Maduro. En respuesta, el país latinoamericano elevó los niveles de alerta militar para ejecutar un mecanismo de respuesta que les permita fortalecer la defensa ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.