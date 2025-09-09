Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela







El presidente de Venezuela vuelve a anticipar la Navidad en el país, buscando "estimular la economía, la cultura y la alegría de la población".

Nicolás Maduro anunció que la Navidad en Venezuela comenzará este año el 1 de octubre. LA Times

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que la Navidad comenzará este año el 1 de octubre, adelantándose a diciembre para incentivar la actividad económica, fortalecer la cultura y generar espacios de unión social. La medida busca además repartir ayudas y mantener la cohesión en medio de crisis internas y presiones internacionales.

El mandatario explicó que la celebración anticipada permitirá mantener la alegría del pueblo y promover el comercio local, así como actividades culturales como villancicos, gaitas, hallacas y eventos festivos en distintos barrios del país. Según Maduro, esta estrategia contribuye a la recuperación económica y social, ofreciendo un respiro en tiempos de tensiones.

El adelantamiento busca incentivar la economía, promover la cultura y generar espacios de unión social.

Además, criticó a la iglesia y a sectores opositores: "Unos tipos con sotana salieron a decir que hay Navidad solo si ellos la decretaban. No, no, señor de sotana, usted aquí no decreta nada. Jesucristo le pertenece al pueblo, las Navidades son del pueblo y el pueblo las celebra cuando quiera celebrar sus Navidades".

Maduro también destacó que este año fue “bueno y bonito”, resaltando que Venezuela logró “rehacerse y reconstruirse” pese a los problemas internos y las tensiones internacionales, incluyendo la reciente escalada con EEUU. La Navidad anticipada se convierte así en un instrumento político y social para reforzar la cohesión entre la población y las instituciones gubernamentales.

nicolas maduro No es la primera vez que Maduro adelanta la Navidad; ya lo hizo en 2019, 2020, 2021 y 2024. Matias Delacroix / Associated Press Antecedentes de la Navidad anticipada Lo que para muchos podría parecer una medida inusual, para Nicolás Maduro se convirtió en una práctica recurrente desde que asumió la presidencia de Venezuela. La primera vez fue en 2013, cuando a principios de noviembre utilizó la festividad para levantar el ánimo de la población tras la muerte del expresidente Hugo Chávez. En aquella ocasión dijo: “Vamos a adelantar la Navidad para que la gente pueda disfrutar de esta época de paz y amor, y se olvide un poco de las dificultades”. La tradición continuó durante los años siguientes, aunque no siempre con la misma fecha. 2015: 30 de octubre

30 de octubre 2016: 28 de octubre

28 de octubre 2017: 31 de octubre

31 de octubre 2018: 29 de octubre

29 de octubre 2019: 31 de octubre

31 de octubre 2020: 29 de octubre

29 de octubre 2021: 27 de octubre

27 de octubre 2022: 30 de octubre

30 de octubre 2023: 1° de septiembre

1° de septiembre 2024: 1° de octubre A pesar de las críticas de sectores opositores y religiosos, el adelanto de la Navidad consolidó como una estrategia recurrente del gobierno de Maduro, combinando estímulo económico, acciones sociales y promoción cultural. Cada año, la festividad anticipada se convierte en un instrumento para reforzar la cohesión social y mantener la atención de la población.