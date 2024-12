"No creo que lo que dice se pueda replicar en Italia", dijo Giorgia Meloni, al ser cuestionada por su relación con Javier Milei

La primera ministra aseguró que su relación con el presidente argentino no influye en sus decisiones políticas y aclaró: "No creo que lo que dice se pueda replicar en Italia”.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, habló ante el Senado de su país sobre su amistad con el presidente argentino Javier Milei, tras ser consultada por un legislador sobre si su relación podría incidir en sus decisiones como mandataria. "Yo soy amiga de Milei pero no me crecen patillas", dijo y en ese sentido aclaró: "No creo que lo que dice se pueda replicar en Italia”.