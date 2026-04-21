Italia: prostitutas, gas de la risa y servicios clandestinos para más de 50 futbolistas de la Serie A + Seguir en









Una investigación en Milán destapó una red que ofrecía servicios sexuales y fiestas privadas a clientes de alto poder adquisitivo, entre ellos futbolistas de primera división y empresarios. Hubo cuatro detenidos y crece la preocupación por el alcance del caso.

La organización operaba en la ciudad y ofrecía desde encuentros íntimos hasta consumo de óxido nitroso en eventos exclusivos, en un entramado que involucraría a deportistas y empresarios.

Un escándalo sacudió a Italia este lunes, cuando se dio a conocer que la policía desmanteló en Milán una red que presuntamente explotaba prostitución y gestionaba eventos ligados al ocio nocturno. Según la misma investigación policial, la organización delictiva habría prestado servicio a futbolistas de la primera división de la liga italiana.

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Según medios deportivos italianos, unos 50 jugadores de la Serie A, incluidos algunos de Inter y Milan, utilizaron servicios prestados por la asociación involucrados. Además, según algunas investigaciones, podría haber una mujer embarazada producto de las relaciones con uno de los usuarios de la red.

La operación de la "Guardia di Finanza", investigada por el Tribunal de Milán a pedido de la fiscalía, finalizó con cuatro arrestos domiciliarios. En tanto, altos cargos del operativo aseguraron que la red de prostitución "incluía también la posibilidad, para clientes adinerados (porque se habla sobre todo de deportistas y futbolistas profesionales), de acceder a servicios sexuales".

Además, según la misma Guaridia di Finanza, los clientes solicitaban 'gas de la risa' en sus fiestas. "Y al uso de óxido nitroso como sustancia excitante y recreativa", agregaron estas fuentes, en referencia al conocido como 'gas de la risa', un compuesto químico con propiedades anestésicas y analgésicas que se utiliza a su vez como droga lúdica.

Aunque por ahora los clientes no están siendo investigados, el caso generó particular preocupación en Milán, ya que es la ciudad donde operaba presuntamente la banda y donde se encuentran dos de los tres clubes más importantes de aquel país. Si bien no hay nombres concretos, varios jugadores de ambos planteles estarían involucrados, así como empresarios de renombre de la ciudad de la moda.

"Lamentablemente no es un delito, no está tipificado como tal. Las chicas eran totalmente complacientes, por lo que no hay ningún tipo de violencia; no ha surgido ningún indicio de violencia en los actos de la investigación", recalcó la Guardia di Finanza ante la pregunta de si eventualmente la clientela podría ser investigada.

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