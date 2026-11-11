¿El divorcio más caro del mundo? el CEO de Nvidia podría pagará millones

Tras admitir una infidelidad, el futuro patrimonial de Jensen Huang quedó bajo la lupa de Wall Street. Diversas hipótesis estiman un acuerdo récord que eclipsaría los casos de Jeff Bezos y Bill Gates. Los detalles, en la nota.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, admitió este domingo haberle sido infiel a su esposa. Tras la noticia del escándalo, el interrogante central en el mercado ya no es únicamente si continuará al frente del gigante tecnológico, sino el impacto patrimonial de un eventual divorcio —que, según estimaciones de Forbes, podría costarle al menos u$s75.000 millones— , un tema que se convirtió en foco de preocupación en Estados Unidos.

Cabe precisar que el escenario planteado responde estrictamente a una hipótesis: hasta el momento no se ha presentado ninguna demanda oficial de divorcio ni de separación, Lori Huang no realizó declaraciones públicas y la propia revista Forbes encabeza su análisis bajo el rótulo de "especulación".

De acuerdo con los registros de Forbes, el patrimonio neto de Huang ascendía a u$s155.200 millones al cierre del lunes. Esa valuación lo sostiene dentro del top ten de personas más ricas del mundo , un ranking del que llegó a salir momentáneamente durante esa misma jornada debido a la caída en la cotización de las acciones de la compañía.

La estimación de Forbes se sustenta en la legislación vigente en California, estado que contempla el régimen de propiedad comunitaria: los activos generados durante el vínculo se reparten en un 50% para cada parte, a menos que se acredite su origen previo o propio. En ese escenario, la mitad del patrimonio de Huang ascendería a unos u$s75.000 millones, cifra directamente atada a la volatilidad bursátil de Nvidia.

Sin embargo, otros medios, como el Daily Mail, publicaron pronósticos más elevados, de u$s81.000 millones, a partir de un patrimonio de u$s162.000 millones.

Patrimonio y origen: La cifra se basa en la ley de propiedad comunitaria de California y el patrimonio de Huang.

Ahí entra a jugar un aspecto clave: según The Wall Street Journal, Jensen y Lori Huang están casados desde 1985, mientras que Nvidia se fundó en 1993, ocho años después de la boda. Forbes recuerda que se conocieron cuando estudiaban en la Universidad Estatal de Oregón, y que el propio Huang dijo que Lori “fue parte de Nvidia en cada paso del camino”.

Los límites del cálculo

La publicación de Forbes reconoce además un límite clave en su estimación: se desconoce si el matrimonio suscribió un acuerdo prenupcial o posnupcial para delimitar sus activos. La existencia de un contrato privado alteraría por completo la fórmula del reparto; sin embargo, pese a que diversas versiones periodísticas descartaron ese documento, ninguna fuente oficial lo confirmó.

La publicación de Forbes reconoce además un límite clave en su estimación: se desconoce si el matrimonio suscribió un acuerdo prenupcial.

Lo que sí está respaldado por documentación es la estructura societaria de sus tenencias. De acuerdo con la documentación remitida por Nvidia a sus accionistas para la asamblea de 2026 —y citada por Forbes—, la mayoría del paquete accionario atribuido a Huang se encuentra bajo fideicomisos coadministrados por ambos cónyuges, razón por la cual el propio texto sostiene que comparten el interés sobre dichos activos.

The Wall Street Journal suma otro dato relevante: Lori Huang preside la fundación benéfica que creó junto a su marido en 2007, una entidad que administra unos u$s9.000 millones en activos, conformados en buena parte por acciones de Nvidia. Asimismo, los dos hijos del matrimonio, Madison y Spencer, trabajan en la empresa.

Superaría a divorcios como el de Bezos o Gates

De cumplirse esta hipótesis, la cifra superaría ampliamente a las de dos separaciones célebres en el mundo tecnológico, según la comparación trazada por Forbes. Como referencia, MacKenzie Scott recibió una participación accionaria en Amazon valuada en unos u$s36.000 millones cuando se divorció de Jeff Bezos.

Precedentes: De concretarse, superaría las separaciones de Jeff Bezos y Bill Gates.

Asimismo, Melinda French Gates recibió al menos u$s12.500 millones de Bill Gates tras su divorcio, según los registros de Forbes, aunque los términos completos de aquel acuerdo privado nunca llegaron a conocerse públicamente.

En el mensaje del domingo a sus empleados, publicado por Bloomberg, Jensen Huang le habló a su esposa y a su familia: “Sé que una disculpa no puede deshacer lo que hice. Espero que nuestra familia sane y que, con el tiempo, pueda recuperar su confianza”. Y cerró con un pedido: “Mi familia no tiene ninguna responsabilidad por mis decisiones. Yo sí. Por favor, denles privacidad”. Hasta ahora, esa es la única voz de la familia Huang sobre el tema.