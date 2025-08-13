Tragedia en Brasil: la explosión de una fábrica dejó un saldo de nueve muertos y al menos siete heridos

El incidente ocurrió en la planta industrial de Enaex. El área afectada se extendió a un radio de 1,5 kilómetros y continúan investigando las causas.

Una violenta explosión ocurrió este martes en una planta industrial de Enaex Brasil , en Quatro Barras , estado de Paraná , y provocó la muerte de nueve personas y dejó a otras siete heridas . El siniestro se registró alrededor de las 05:50 hora local en el área metropolitana de Curitiba .

La Secretaría de Seguridad Pública informó que no se encontraron sobrevivientes entre quienes se hallaban en el sector más afectado. “ El área quedó muy destruida . Tenemos, en un radio de aproximadamente 1,5 kilómetros , viviendas con vidrios rotos, estructuras comprometidas, una onda expansiva enorme”, declaró la portavoz del Cuerpo de Bomberos , Luisiana Guimaraes .

El secretario estatal de Seguridad Pública, Hudson Leôncio Teixeira , detalló que la energía liberada por la deflagración fragmentó los cuerpos , lo que obligó a iniciar a nálisis de ADN con muestras aportadas por familiares. El procedimiento quedó en manos de la Policía Científica de Paraná .

A lo largo de la jornada, equipos de rescate y bomberos emplearon perros entrenados y drones para buscar señales de vida entre los restos . Un escuadrón antibombas inspeccionó el lugar para verificar el estado de otros materiales peligrosos almacenados en la planta.

Enaex Brasil , dedicada a la producción de detonantes e insumos para la minería, expresó sus condolencias mediante un comunicado: “Otras siete personas sufrieron heridas leves, fueron atendidas de inmediato y ya se encuentran con sus familias. Las investigaciones para esclarecer el accidente están en curso ”. La firma también activó un programa de asistencia psicológica para víctimas y allegados.

Explosión fábrica Brasil 2 Las causas de la explosión continúan en plena investigación. BR3

Imágenes difundidas por las autoridades mostraron un extenso terreno cubierto de escombros, restos metálicos y estructuras colapsadas. Vecinos de varias comunidades dijeron haber sentido la sacudida y escuchado el estruendo a varios kilómetros.

Qué dijeron las autoridades de Curitiba

El gobernador de Paraná, Ratinho Junior, confirmó la cifra de fallecidos en la noche del martes. “Lamento profundamente las nueve muertes registradas en Quatro Barras, confirmadas al comienzo de la noche”, publicó en redes sociales. Hasta ese momento, las autoridades solo se habían referido a personas desaparecidas.

La Secretaría de Seguridad aseguró que la empresa contaba con los permisos para manipular y fabricar explosivos, aunque el origen de la explosión continúa bajo investigación. Directivos de la firma señalaron que especialistas en accidentes industriales se encargan de las pericias y que se comunicarán los avances públicamente.

La onda expansiva dañó viviendas y comercios ubicados a más de un kilómetro, causando vidrios rotos, grietas en paredes y techos desprendidos. Equipos municipales evalúan los daños para determinar si se brindará asistencia a las familias afectadas.

El establecimiento, antes conocido como Britanite, se ubica en el kilómetro 1 de la carretera BR-116 y se especializa en voladuras controladas y productos detonantes para minería y construcción.

Videos que circularon en redes sociales captaron el sonido de la explosión, seguido de un silencio abrupto y la llegada de ambulancias y equipos de rescate. La zona permanece acordonada mientras los peritos recogen evidencia para establecer las causas del incidente, considerado por las autoridades como uno de los accidentes industriales más graves en Paraná en los últimos años.