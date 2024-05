Ola de violencia en México antes de las elecciones presidenciales

En su último reporte, actualizado al 2 de abril , la organización denunció 157 casos de agresiones , que derivaron en 51 homicidios , de los cuales 27 correspondieron a aspirantes a algún tipo de cargo público . Hubo, además, nueve secuestros, 22 atentados que no causaron víctimas y 75 registros de amenazas.

La violencia en México se incrementa "de manera preocupante"

El Gobierno no reconoce la violencia que no para de escalar en el país. Así se expresó en una conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador: “No hay más violencia, hay más homicidios que en todo el sexenio”, sostuvo. En ese sentido explicó que “hay menos robos, menos secuestros y menos delitos del orden federal” que en anteriores gobiernos.

Mientras que el informe del Laboratorio Electoral señala que “la violencia asociada a las elecciones ha tenido una tendencia de incremento preocupante”. El relevamiento indica que los estados con mayor cantidad de casos son Guerrero (12 asesinatos), Veracruz (8 asesinatos) y Michoacán (7 asesinatos).

El mayor número de agresiones en el marco de la campaña se registraron en Chiapas y Michoacán. A su vez, en este último, 33 candidatos a alcaldes han abandonado sus aspiraciones y 66 más tuvieron que pedir protección a autoridades ante amenazas a su integridad. También se registraron asesinatos de alcaldes, líderes de partidos y de organizaciones, así como candidatos a distintos cargos.

Según diferentes partidos políticos, "no hay garantías para participar en procesos electorales locales” que continúan desarrollándose en un territorio donde reina la violencia.