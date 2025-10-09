De la euforia oficialista a la acidez opositora, el arco político reaccionó al salvataje de EEUU

El Gobierno salió a destacar la gestión de Luis Caputo y le agradeció a Donald Trump por activar el SWAP por u$s20 mil millones. Críticas e ironías desde el peronismo y otras fuerzas antagonistas.

La activación del SWAP de los EEUU por u$s20 mil millones para asistir a la Argentina generó repercusiones disímiles en el arco político vernáculo. De la euforia del oficialismo, que destacó la gestión del ministro Luis Caputo a las quejas de la oposición, diversos dirigentes se pronunciaron en las redes sociales tras el mensaje del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este jueves, Bessent anunció haber suscripto "un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina". "El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados" , señaló.

La noticia causó euforia en el Gobierno. El propio Javier Milei se pronunció rápidamente, mientras desarrollaba una agenda de campaña en Mendoza. "Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente", dijo sobre su par Donald Trump, a quien le agradeció.

Además, destacó a la figura de Luis Caputo como "el mejor ministro de Economía de la historia argentina". En la misma tónica se manifestó el portavoz presidencial, Manuel Adorni. "'Toto' Caputo, siempre. Fin", lanzó el funcionario.

Desde la oposición, sin embargo, se mostraron críticos. El diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulón citó el tuit de Bessent y comentó: "Habló el ministro interventor (de Economía)".

"Mientras Luis Caputo está sin wifi en el avión, el nuevo Ministro interventor Scott Bessent anuncia las medidas de apoyo para la provincia 51 Dios salve a América (?)", lanzó el legislador del bloque Encuentro Federal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/1976362322210980249&partner=&hide_thread=false HABLO EL MINISTRO INTERVENTOR (DE ECONOMIA)



Mientras @LuisCaputoAR está sin wifi en el avión, el nuevo Ministro interventor @SecScottBessent anuncia las medidas de apoyo para la provincia 51

Dios salve a América (?) https://t.co/sF7dqzCew0 — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) October 9, 2025

Por su parte, la senadora bonaerense electa Malena Galmarini denunció que "intervenir en la soberanía nacional es de mínima de mal gusto".

"Ofrecer un Swap con EEUU que ya tenemos y no permiten utilizar no tendrá que ver con cuestiones geopolíticas más que con apoyar a la Argentina? (También tenemos con China, ojo)", comentó.

Acto seguido, calificó de "indignos" a Javier Milei y Donald Trump, a quien acusó: "Nos dice 'haz lo que digo mas no lo que hago'. En nuestro país creemos que es al revés: 'mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar'.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MalenaGalmarini/status/1976366186419134788&partner=&hide_thread=false Estimado,

Intervenir en la soberanía nacional es de mínima de mal gusto.

Ofrecer un Swap con EEUU que ya tenemos y no permiten utilizar no tendrá que ver con cuestiones geopolíticas más que con apoyar a la Argentina? (También tenemos con China, ojo).

Es indigno el Presidente… https://t.co/nLKRQ8bkgC — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) October 9, 2025

"Nada de lo que usted escribe se ve aquí de esa forma. Vuelvan a su cueva, por favor! Y si tanto lo quiere al Ministro, quédeselo!!!!!!", concluyó la dirigente peronista.

En tanto, desde las filas aliadas al Gobierno, la diputado del PRO Sabrina Ajmechet afirmó que se trata de una "gran noticia para la Argentina"