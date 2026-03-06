Cancillería se reunió con el Comité Judío Americano en medio de la guerra en Medio Oriente + Seguir en









El Canciller de la Nación, Pablo Quirno, recibió este viernes al Comité Judío Americano (American Jewish Committee). La reunión se dio en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente para conversar "sobre la lucha contra el antisemitismo" según explicó vía X el propio Quirno.

En el mismo posteó, Quirno refuerza que el encuentro busca "el fortalecimiento de los vínculos entre Argentina, EEUU e Israel y el rol de nuestro país en la presidencia de la IHRA (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto) durante 2026"

Conversamos sobre la lucha contra el antisemitismo, el fortalecimiento de los vínculos entre Argentina, Estados Unidos e Israel y el rol de nuestro país en la presidencia de la IHRA… pic.twitter.com/6a6ruvCEc4 — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 6, 2026 La repatriación de argentinos en medio del conflicto en Medio Oriente repatriación argentinos israel.jpg La aerolínea Emirates Airlines confirmó tres vuelos especiales para facilitar el regreso de argentinos que quedaron varados en Emiratos Árabes Unidos. Las salidas están previstas desde Dubái el domingo 8, lunes 9 y martes 10, con destino final en Buenos Aires y una escala intermedia en Río de Janeiro. Cada aeronave podrá trasladar entre 354 y 360 pasajeros, dependiendo del modelo asignado.

La medida se tomó después de que turistas argentinos denunciaran dificultades para volver al país debido a las restricciones en el tráfico aéreo provocadas por la escalada bélica en Medio Oriente. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, numerosas compañías suspendieron sus operaciones en la región y el espacio aéreo quedó prácticamente paralizado. En ese contexto, el aeropuerto de Dubái funciona actualmente con apenas el 20% de su capacidad habitual.

Especialistas del sector señalan que la interrupción del tráfico aéreo es la más grande desde la pandemia. Aeropuertos clave de la región, como los de Israel, Dubái, Qatar, Abu Dhabi y Líbano, quedaron prácticamente fuera de servicio. Según la firma de análisis aeronáutico Cirium, desde el inicio del conflicto se cancelaron cerca de 18.000 vuelos con origen o destino en Medio Oriente.

Ante este escenario, el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, inició gestiones junto al embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri, y directivos de Emiratíes para encontrar una solución para los ciudadanos argentinos. En paralelo, Arambarri se trasladó desde Abu Dhabi hacia Dubái para reunirse con los viajeros afectados y coordinar la logística de los próximos vuelos. El primero de los traslados se realizará el 8 de marzo en un Boeing 777-300ER, que luego regresará a Dubái el lunes 9 para transportar a un segundo grupo de pasajeros. Por ahora, no está confirmado si esa misma aeronave será utilizada también para el vuelo programado para el día 10.