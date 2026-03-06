Dos vuelos desde Dubái traerán a los primeros argentinos varados por la guerra en Medio Oriente

Las salidas están previstas para este domingo y lunes en vuelos de Emirates con escala en Río de Janeiro. La interrupción de las operaciones aéreas en la región obligó a reorganizar los traslados y a gestionar cupos en vuelos disponibles.

Los vuelos partirán desde el aeropuerto de Dubái y permitirán el regreso de los primeros argentinos que habían quedado varados en la región.

Decenas de argentinos que quedaron varados en Medio Oriente tras el inicio de la escalada bélica comenzarán a regresar al país en los próximos días. Este viernes se confirmó que dos vuelos de la aerolínea Emirates partirán desde Dubái entre el domingo y el lunes , con escala en Río de Janeiro , antes de continuar hacia Buenos Aires .

Se trata de los primeros traslados para parte de los más de 630 argentinos que solicitaron asistencia consular para abandonar la zona de conflicto, según datos difundidos por Cancillería.

Las gestiones para habilitar estos vuelos fueron coordinadas por la Secretaría de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli , junto con el embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri , en diálogo con las autoridades locales y la compañía aérea.

Aunque los vuelos partirán desde Dubái, buena parte de los argentinos que buscan regresar al país quedaron varados en Israel y Qatar , tras el cierre del espacio aéreo provocado por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán .

La interrupción de las operaciones aéreas en la región obligó a reorganizar los traslados y a gestionar cupos en vuelos disponibles. Según explicaron fuentes diplomáticas, los pasajeros son asignados de acuerdo con un esquema de prioridades , que contempla situaciones como menores de edad, problemas de salud u otras circunstancias urgentes .

El canciller Pablo Quirno explicó esta semana que el funcionamiento de los aeropuertos en la zona continúa siendo irregular. “El espacio aéreo se abre de forma esporádica y los lugares disponibles son limitados”, señaló en declaraciones televisivas.

De acuerdo con el funcionario, solo en Dubái hay alrededor de 1.500 viajeros de distintas nacionalidades que intentan abandonar la región.

La interrupción del tráfico aéreo también afectó a miles de viajeros de otras nacionalidades. De acuerdo con datos de la consultora Cirium, entre el sábado y el lunes se cancelaron al menos 12.903 vuelos en la región, cerca del 40% de las operaciones previstas.

Cancillería se reunió con el Comité Judío Americano en medio de la guerra en Medio Oriente

El canciller Pablo Quirno, recibió este viernes al Comité Judío Americano (American Jewish Committee). La reunión se dio en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente para conversar "sobre la lucha contra el antisemitismo" según explicó vía X el propio Quirno.

En el mismo posteó, Quirno refuerza que el encuentro busca "el fortalecimiento de los vínculos entre Argentina, EEUU e Israel y el rol de nuestro país en la presidencia de la IHRA (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto) durante 2026".