Presentan un proyecto de Resolución para repatriar argentinos varados en Medio Oriente

Legisladores impulsaron una iniciativa que pide al Poder Ejecutivo adoptar “con carácter urgente” medidas para garantizar el regreso seguro de ciudadanos argentinos ante el nuevo conflicto en la región.

El proyecto fue impulsado por diputados de Unión por la Patria y acompañado por Nicolás Massot, Esteban Paulón y Marcela Pagano. Mariano Fuchila

Miembros de distintos bloques de la Cámara de Diputados presentaron este viernes por la tarde un proyecto de Resolución para los argentinos varados en Medio Oriente, luego del inicio de un nuevo conflicto en la región el sábado pasado. La iniciativa legislativa exige al Poder Ejecutivo " que adopte con carácter urgente las medidas necesarias a fin de garantizar su repatriación segura hacia la República Argentina".

El proyecto de Resolución está integrado por todos los miembros de Unión por la Patria, aunque también incluye a Nicolás Massot, de Encuentro Federal, Esteban Paulón, del Partido Socialista y Marcela Pagano del bloque exlibertario Coherencia.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores advirtieron que la escalada del conflicto internacional generó un escenario de incertidumbre para ciudadanos argentinos que se encuentran actualmente en Medio Oriente. Según señalaron, las restricciones operativas y de seguridad en contextos de crisis dificultan el funcionamiento normal de los vuelos comerciales, lo que complica el regreso de quienes intentan retornar al país por sus propios medios.

En ese contexto, remarcaron que el Estado argentino tiene la responsabilidad de asistir y proteger a sus ciudadanos en el exterior, especialmente en situaciones de conflicto armado o emergencias internacionales. Para los firmantes de la iniciativa, garantizar mecanismos de asistencia y eventual evacuación forma parte de las obligaciones básicas del Estado cuando la seguridad o la movilidad de los argentinos fuera del país se ven comprometidas.

Además, recordaron antecedentes recientes en los que el Gobierno argentino organizó operativos especiales de evacuación ante escenarios similares. Uno de ellos ocurrió durante una escalada previa del conflicto en Medio Oriente, cuando se montó un puente aéreo para trasladar ciudadanos argentinos desde Israel hacia Roma, desde donde luego pudieron continuar su regreso al país en vuelos comerciales.

Antecedentes de repatriación Aquel operativo fue coordinado entre Cancillería y el Ministerio de Defensa, con la participación de aeronaves C-130 Hércules y un Boeing 737 de la Fuerza Aérea Argentina. Según señalaron los diputados en los fundamentos del proyecto, esa experiencia demostró la capacidad logística del Estado para articular recursos diplomáticos, militares y de transporte aéreo con el objetivo de garantizar el retorno seguro de los ciudadanos argentinos en situaciones de crisis internacional.