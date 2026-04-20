La película de Martin Scorsese sobre el Papa Francisco se estrenará en el Vaticano a un año de su muerte

"Aldeas, el último sueño del Papa Francisco", se estrenará con una proyección privada en el Vaticano el martes, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte del pontífice.

La nueva película de Martin Scorsese , titulada Aldeas, el último sueño del Papa Francisco , se estrenará con una proyección privada en el Vaticano el martes, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte del pontífice .

Scholas Occurrentes, un movimiento educativo católico global fundado por el difunto Papa Francisco, ha publicado las primeras imágenes de la película que Scorsese y su equipo rodaron en Italia, Indonesia, Gambia (África) y la Ciudad del Vaticano.

Según su sinopsis, "Aldeas" presenta el último testimonio inédito del Papa Francisco , grabado poco antes de su fallecimiento.

“En esencia, se trata de una película en la que comunidades enteras se unen para crear y compartir sus propias historias, incluyendo el regreso de Martin Scorsese al pueblo de su abuelo en Sicilia, donde trabaja con jóvenes locales para que realicen su propia película”, dice la sinopsis.

“Aldeas” se describe como “una poderosa convergencia de las visiones del Papa Francisco y Martin Scorsese sobre el arte, la espiritualidad y la humanidad ”, que va “más allá del cine tradicional, transformando la narración en un acto de resistencia, identidad y propósito, y posicionando al cine como una fuerza para una nueva cultura”.

Los materiales promocionales de la película afirman además que "Aldeas" tiene sus raíces en la visión del Papa Francisco y que este la describió como "un proyecto extraordinariamente poético y profundamente transformador, porque llega a la raíz misma de la vida humana: nuestra sociabilidad, nuestros conflictos y la esencia misma del viaje de la vida".

image Sikelia Productions

El comunicado prosigue: "El Papa Francisco comprendió que el cine desempeñaría un papel fundamental para hacer realidad la cultura del encuentro. Partiendo de las periferias, el proyecto crea espacios para que las personas cuenten sus propias historias, celebrando la diversidad cultural y fomentando el diálogo intercultural e intergeneracional. Es un nuevo tipo de cine, nacido de una nueva educación, que contribuye a forjar una nueva cultura".

El 21 de abril, exactamente un año después del fallecimiento del Papa Francisco, se proyectará "Aldeas" a pocos pasos de donde vivió y donde terminó su vida.

"Esta película es un homenaje al Santo Padre", declaró Scorsese en un comunicado. "Honra su memoria al plasmar el espíritu de su ministerio y su sueño de crear una cultura cada vez más humana. En este momento histórico, creo que no se trata solo de un sueño, sino de una necesidad".

Los directores Clare Tavernor y Johnny Shipley, junto con la productora Amy Foster, lideran el equipo creativo. Los aclamados directores de fotografía Ellen Kuras y Salvatore Totino también contribuyeron a la película.

El proyecto incluye colaboraciones con artistas de renombre internacional procedentes de diversos orígenes culturales, como el actor Babou Ceesay, la actriz Happy Salma y el director ganador del Oscar Giuseppe Tornatore, que representan a África, Asia y Europa, respectivamente.