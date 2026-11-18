Acompañada por legisladoras demócratas y republicanas, la empresaria reclamó en el Capitolio que se destrabe una normativa para sancionar la difusión de contenido íntimo falso sin consentimiento.

El avance sin freno de la inteligencia artificial volvió a quedar en el centro del debate en Estados Unidos. Este martes , Paris Hilton se presentó nuevamente en el Capitolio junto a las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata) y Laurel Lee (republicana) para exigir la aprobación urgente de una normativa federal que penalice la creación y difusión de deepfakes sexuales no consensuados.

La ofensiva busca destrabar un proyecto que lleva meses paralizado en la Cámara de Representantes , en medio de un alarmante crecimiento de casos que afectan principalmente a mujeres y menores de edad. De acuerdo con reportes de Interpol y Unicef, esta problemática ya suma denuncias en al menos once países. Solo durante 2026, se contabilizaron 1,2 millones de reclamos de niños y mujeres cuyas fotografías fueron alteradas de forma maliciosa para circular en redes sociales.

La iniciativa en cuestión, denominada ley DEFIANCE por sus siglas en inglés, apunta a llenar un vacío legal frente a la manipulación digital de rostros y cuerpos mediante herramientas de IA . Su objetivo central es otorgar herramientas jurídicas directas a los damnificados para que puedan demandar ante la justicia a quienes fabriquen, posean con intención de distribuir o difundan material explícito falso sin autorización, estableciendo resarcimientos económicos por los daños ocasionados.

Pese a que el texto logró una aprobación unánime en el Senado en enero de este año y cuenta con respaldo de ambos partidos políticos, el expediente permanece paralizado en la Cámara Baja. Durante la conferencia en Washington, Hilton advirtió que el tiempo legislativo se agota y, si los representantes no votan la norma antes de que concluya el año, todo el trámite parlamentario perderá vigencia y deberá reiniciarse.

En la misma línea, las legisladoras que acompañaron el reclamo alertaron sobre la velocidad con la que estas plataformas transforman fotografías cotidianas en material pornográfico violento, especialmente dentro del ámbito escolar. Ambas coincidieron en la necesidad de someter el proyecto a votación en el pleno de inmediato para enviar un mensaje contundente de que la explotación sexual digital tendrá consecuencias legales concretas.

El caso personal que la afectó

El compromiso de Hilton con esta causa tiene raíces profundas en su propia historia. En 2004, cuando apenas tenía poco más de veinte años, la empresaria sufrió en carne propia la vulneración de su intimidad tras la filtración y comercialización masiva sin su consentimiento de un vídeo privado. En esa época, las plataformas digitales ni la legislación ofrecían mecanismos de protección frente a la difusión no autorizada de material íntimo.

A partir de esa experiencia traumática, la mediática se convirtió en una activista contra el abuso digital y señaló cómo la inteligencia artificial multiplicó ese peligro a una escala masiva, afectando actualmente a más de 50 millones de personas en todo el mundo. Al poner en perspectiva su propia vivencia frente a los vacíos legales vigentes, Hilton subrayó el desamparo que enfrentan los ciudadanos comunes: "Las leyes no nos están protegiendo. Y si esto le puede pasar a alguien que cuenta con mis recursos, imaginen lo indefensa que puede sentirse una joven al enfrentarse a esto completamente sola".

Durante su intervención en el Capitolio, la empresaria remarcó que uno de cada ocho estudiantes conoce a algún compañero perjudicado por estas falsificaciones, lo que equivale a un menor afectado por aula en el país. "Estas imágenes pueden ser artificiales, pero el miedo es real. La vulneración es real", concluyó al reclamar respuestas inmediatas al Congreso.