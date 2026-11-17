La revista británica advierte sobre una posible crisis financiera, ataques informáticos más sofisticados y una creciente disputa por el control tecnológico.

Tom Standage, editor del especial de The Economist, anticipó que el avance de los modelos más potentes también multiplicará los desafíos para gobiernos y empresas.

La Inteligencia Artificial : uno de los grandes focos de preocupación durante 2027. Así lo plantea The Economist en su informe anual The World Ahead 2027 , que retrata un escenario en el que el crecimiento de esta tecnología empezará a convivir con mayores cuestionamientos financieros, políticos y de seguridad informática.

La publicación británica no pone el foco únicamente en las capacidades de los nuevos modelos. También advierte sobre el dinero que las empresas están destinando a su desarrollo, los acuerdos financieros que sostienen esas inversiones y la posibilidad de que herramientas cada vez más sofisticadas terminen en manos de actores maliciosos.

Uno de los principales riesgos que identifica la revista está en el financiamiento de las empresas dedicadas a la Inteligencia Artificial . El desarrollo de modelos cada vez más avanzados exige inversiones millonarias en infraestructura, chips, centros de datos y capacidad de procesamiento.

Para sostener ese crecimiento, algunas empresas empezaron a recurrir de manera frecuente al endeudamiento y a acuerdos financieros complejos . Según el análisis de The Economist, estas operaciones no siempre son transparentes y podrían aumentar el riesgo de una crisis si las expectativas de rentabilidad no se cumplen.

El problema aparece cuando las inversiones crecen mucho más rápido que los ingresos que genera el negocio . Las compañías necesitan demostrar que pueden transformar el gasto en tecnología en ganancias sostenibles, pero todavía existe incertidumbre sobre cuánto dinero van a poder recuperar y en qué plazos.

La comparación con otras burbujas de inversión aparece como una preocupación: si los inversores pierden confianza y empiezan a retirar capital, las consecuencias podrían extenderse más allá de las firmas que desarrollan estos sistemas.

Otro de los puntos que aparecen en el pronóstico es la dimensión política de la Inteligencia Artificial. Su desarrollo ya dejó de ser exclusivamente una competencia entre empresas. Los gobiernos también buscan controlar el acceso a los modelos, los chips y los componentes que se necesitan para sostener esta industria.

Estados Unidos y China poseen un lugar protagónico en esa disputa. La dependencia de proveedores y las restricciones comerciales pueden convertirse en un problema para las compañías que necesitan garantizar el abastecimiento de hardware y mantener sus operaciones internacionales. Para The Economist, las preocupaciones sobre las cadenas de suministro tecnológicas van a crecer durante 2027.

Los ciberataques que pueden surgir de modelos cada vez más avanzados

El segundo gran frente de preocupación yace en la seguridad informática. The Economist anticipa que los modelos más potentes facilitarán una nueva generación de ataques digitales, con herramientas capaces de identificar vulnerabilidades, automatizar procesos y reducir el tiempo necesario para vulnerar sistemas.

El riesgo no se limita a las grandes organizaciones. Empresas, organismos públicos y usuarios particulares pueden quedar expuestos si estas capacidades se utilizan para robar información, acceder a cuentas o comprometer infraestructuras digitales.

Uno de los puntos que más preocupa es la evolución de los modelos de código abierto o de pesos abiertos (open-weight). A diferencia de los sistemas cuyo acceso está restringido por sus desarrolladores, estos modelos pueden descargarse y ejecutarse en equipos propios. Eso amplía las posibilidades de uso, pero también dificulta controlar quién los usa, y con qué objetivos.

La revista advierte que, si la evolución continúa al ritmo actual, algunos de estos sistemas podrían alcanzar capacidades comparables a las de modelos restringidos. El problema: que un usuario malintencionado aproveche esas herramientas para encontrar fallas en programas y redes informáticas sin necesitar conocimientos técnicos especializados.

La discusión tiene antecedentes. Este año, Anthropic presentó Mythos, un modelo que demostró grandes capacidades para detectar vulnerabilidades de software. En respuesta, la empresa decidió limitar su disponibilidad y habilitar el acceso a organizaciones seleccionadas para trabajar en la identificación y corrección de fallas. Ese episodio mostró que la misma tecnología que puede ayudar a proteger sistemas también puede convertirse en una herramienta para atacarlos.

Los temores que la revista considera exagerados

No todas las advertencias sobre la Inteligencia Artificial tienen, para The Economist, el mismo fundamento. El informe presenta un contraste: considera que algunas preocupaciones sobre la destrucción masiva de puestos de trabajo y el impacto ambiental de los centros de datos están sobredimensionadas.

En materia laboral, la discusión gira alrededor de cuánto podrán reemplazar los sistemas automatizados a los trabajadores y qué actividades se van a transformar por su incorporación. La revista sostiene que los temores sobre una pérdida generalizada de empleos todavía no tienen el suficiente respaldo como para anticipar un escenario de esa magnitud.

Algo similar ocurre con el impacto ambiental. La expansión de los centros de datos exige una inmensa cantidad de electricidad y agua para mantener los equipos y los sistemas de refrigeración. No obstante, la publicación considera exageradas algunas de las advertencias que presentan ese consumo como un límite insuperable para el desarrollo tecnológico.

La conclusión del especial es que 2027 puede marcar un cambio en la relación entre la sociedad y la Inteligencia Artificial. Después de años en los que el crecimiento y las posibilidades comerciales protagonizaron la conversación, los riesgos financieros, políticos y digitales pasan a ocupar un lugar difícil de ignorar.