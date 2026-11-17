Una investigación reveló inversiones por más de u$s9.000 millones en centros de datos vinculados con Kang Wei. La pareja quedó bajo sospecha por sus negocios con chips de Nvidia y posibles conexiones con Beijing.

Una investigación reveló nuevos detalles sobre los negocios de Alice Huang y su esposo, Kang Wei , quienes desarrollaron actividades complementarias para impulsar la infraestructura de inteligencia artificial (IA) de China . Mientras ella buscaba acceder a los avanzados procesadores de Nvidia y mantenía una relación personal con su entonces director ejecutivo, Jensen Huang , su marido construía una extensa red de centros de datos con respaldo de autoridades chinas.

De acuerdo con documentos públicos analizados por el periódico estadounidense, las inversiones propuestas por las empresas vinculadas con Kang Wei superaron los u$s 9.000 millones entre 2021 y 2024 . Los proyectos formaron parte de los esfuerzos de China para ampliar su capacidad de procesamiento informático y competir con Estados Unidos en el desarrollo de inteligencia artificial.

La investigación se conoció después de que Jensen Huang renunciara a Nvidia el 12 de noviembre , tras reconocer que mantuvo una relación con Alice Huang. El episodio desencadenó un escándalo que también involucra sospechas de espionaje y posibles violaciones de las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada.

Sin embargo, The Wall Street Journal aclaró que los documentos examinados no demuestran que el gobierno chino ordenara las compras de procesadores realizadas por la empresa de Alice Huang ni que esos componentes terminaran instalados en los centros de datos de su esposo.

Según la reconstrucción del periódico, Alice Huang y Kang Wei desarrollaron sus actividades en dos sectores fundamentales para la expansión de la inteligencia artificial: el acceso a los procesadores y la construcción de infraestructura informática.

Por un lado, Kang impulsó proyectos de centros de datos en China, instalaciones que concentran miles de servidores y requieren grandes cantidades de electricidad para operar.

Estas iniciativas contaron con respaldo de autoridades locales, beneficios energéticos y participación de empresas vinculadas con el Estado chino. Por otro lado, Alice Huang buscó garantizar el acceso a los chips de Nvidia, componentes esenciales para entrenar y ejecutar modelos avanzados de inteligencia artificial.

La empresaria dirigía Megaspeed, una compañía de centros de datos con sede en Singapur, que estableció vínculos comerciales con el fabricante estadounidense de semiconductores.

En noviembre de 2023, Megaspeed informó a Nvidia que Alibaba sería su principal cliente, según la investigación. A partir de esa presentación, obtuvo la categoría de socio de nube, que le otorgaba prioridad en las entregas de procesadores.

Ese mismo mes, Alice Huang dejó de figurar como directora de la compañía debido a una reestructuración accionaria, aunque su vínculo personal con Jensen Huang continuó.

La relación con Jensen Huang y las sospechas sobre el acceso a los chips

La conexión entre ambos negocios también involucró a Kang Wei, quien conocía a Jensen Huang desde su trayectoria en la industria de los videojuegos. De acuerdo con personas citadas por The Wall Street Journal, Kang comentó a sus allegados que él mismo presentó a su esposa al entonces director ejecutivo de Nvidia y que parecía aceptar la relación entre ambos.

El vínculo adquirió especial relevancia por las restricciones impuestas por Estados Unidos a la exportación de semiconductores avanzados hacia China. Washington busca impedir que determinadas tecnologías estadounidenses sean utilizadas para fortalecer las capacidades de inteligencia artificial del país asiático, especialmente en sectores considerados estratégicos.

En ese contexto, el acceso de Megaspeed a los procesadores de Nvidia despertó interrogantes sobre el destino final de los equipos. El periódico informó anteriormente, sobre la base de testimonios de personas familiarizadas con las operaciones, que al menos una parte de los chips adquiridos fue enviada a China. No obstante, la documentación revisada no permitió establecer que esos componentes llegaran a las instalaciones administradas por Kang Wei.

Proyectos millonarios y promesas de triplicar las inversiones

La investigación también describió cómo Alice Huang y Kang Wei presentaron oportunidades de inversión relacionadas con centros de datos en distintas regiones de Asia.

Entre fines de 2024 y junio de 2025, la pareja ofreció proyectos tecnológicos en Shanghái y el sudeste asiático, con expectativas de rentabilidad especialmente elevadas. Según el diario estadounidense, las propuestas incluían la posibilidad de triplicar el capital invertido en un plazo de tres años.

Durante esas presentaciones, ambos habrían asegurado a potenciales inversores que contaban con mecanismos para introducir procesadores de Nvidia en China, pese a los controles comerciales estadounidenses. Estas declaraciones quedaron bajo escrutinio en medio de las investigaciones sobre el posible desvío de tecnología restringida.

Sin embargo, las sospechas sobre las operaciones comerciales no constituyen por sí mismas una prueba de que la pareja cometiera delitos o actuara bajo instrucciones de las autoridades chinas.

El imperio de centros de datos que Kang Wei construyó con respaldo estatal

Mientras Alice Huang desarrollaba sus contactos comerciales en el exterior, Kang Wei consolidó sus negocios dentro de China a través de Century Longteng, una empresa radicada en Shanghái. La compañía contaba con participación de un gobierno local y de un conglomerado chino dedicado a la industria de los videojuegos.

Kang asumió un cargo ejecutivo dentro de la firma y promovió proyectos destinados a ampliar la capacidad de procesamiento informático del país. En 2022, Century Longteng firmó un acuerdo de cooperación con Huawei, el gigante tecnológico chino que enfrentaba restricciones estadounidenses para acceder a determinadas tecnologías.

Uno de los proyectos más ambiciosos se desarrolló en Wuhu, donde se planificó la construcción de un complejo de centros de datos valuado en aproximadamente u$s 4.500 millones.

La instalación contemplaba unos 24.000 racks de servidores, estructuras utilizadas para alojar equipos informáticos y sistemas de procesamiento de gran escala. Posteriormente, en 2024, Kang participó del inicio de otro proyecto tecnológico en la provincia china de Sichuan, con una inversión estimada en u$s 5.000 millones.

En conjunto, las iniciativas reflejaron la magnitud de los recursos destinados a fortalecer la infraestructura necesaria para desarrollar inteligencia artificial en China.

Los funcionarios chinos presentaron estas inversiones como parte de la estrategia nacional para incrementar la capacidad de cómputo y reducir la dependencia tecnológica del exterior.

Jensen Huang quiere volver a ser CEO de Nvidia. NVIDIA

La renuncia del CEO de Nvidia y las acusaciones de espionaje

El caso adquirió una nueva dimensión después de que Jensen Huang reconociera públicamente su relación con Alice Huang y renunciara a la conducción de Nvidia el 12 de noviembre.

La empresaria quedó en el centro de una controversia que también involucra sospechas de que pudo haber proporcionado información a los servicios de inteligencia chinos.

Las autoridades estadounidenses investigan esa posibilidad, aunque hasta el momento no establecieron públicamente que Alice Huang actuara como agente de espionaje.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, aclaró que el Departamento de Justicia todavía no llegó a una conclusión sobre esa acusación. Por su parte, Beijing rechazó las sospechas y las calificó como “especulación infundada”.

En paralelo, las autoridades estadounidenses examinan si Nvidia incumplió los controles a la exportación de sus procesadores más avanzados. La investigación busca determinar si determinados equipos tecnológicos fueron comercializados o trasladados hacia destinos sujetos a restricciones.

Los negocios de Alice Huang también quedaron bajo investigación en Singapur, donde tenía su sede la empresa Megaspeed. En febrero de 2025, las autoridades del país asiático iniciaron una pesquisa por posibles declaraciones falsas relacionadas con la compra de servidores.

Aunque los investigadores no encontraron pruebas suficientes para atribuirle delitos locales a la empresaria, le emitieron una advertencia y le prohibieron regresar al país. La investigación sobre Megaspeed y otras seis personas vinculadas con las operaciones continúa abierta.

La compañía, por su parte, sostuvo que desarrolla sus actividades de manera legal y aseguró que Alice Huang ya no ocupa ningún cargo dentro de su estructura. En tanto, The Wall Street Journal indicó que intentó comunicarse con Alice Huang y Kang Wei, pero no consiguió obtener declaraciones de ninguno de los dos.

Kang Wei también fue detenido por una investigación financiera en China

Los antecedentes judiciales de Kang Wei sumaron otro elemento al entramado de negocios investigado. Según personas cercanas a la pareja citadas por el periódico estadounidense, el empresario fue detenido durante 2026 en Shanghái en el marco de una investigación por presunta manipulación bursátil.

Posteriormente, recuperó la libertad, aunque no trascendieron mayores precisiones sobre el estado del expediente. La investigación sobre sus actividades se desarrolla en paralelo a las sospechas que rodean los negocios internacionales de Alice Huang y el acceso a tecnología estadounidense.

El caso expone la creciente tensión entre Estados Unidos y China por el control de los componentes necesarios para desarrollar inteligencia artificial. Mientras Washington intenta limitar la transferencia de semiconductores avanzados, Beijing continúa impulsando inversiones millonarias para ampliar su infraestructura tecnológica.

En ese escenario, los vínculos comerciales y personales entre Alice Huang, Kang Wei y Jensen Huang quedaron bajo la lupa de las autoridades, aunque todavía existen interrogantes fundamentales sobre el destino de los chips, la eventual participación del Estado chino y las posibles responsabilidades legales de los involucrados.