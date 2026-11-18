La candidata derrotó al senador republicano Dan Sullivan, se convirtió en la primera nativa de Alaska en llegar a la Cámara alta y le aseguró a su partido una mayoría de 56 bancas contra 44.

Mary Peltola se convirtió en la primera nativa de Alaska en conseguir una banca en el Senado de Estados Unidos.

La demócrata Mary Peltola ganó la elección al Senado de Estados Unidos por Alaska y le permitió a su partido alcanzar una mayoría de 56 bancas contra 44 de los republicanos. Con este resultado, derrotó al senador en funciones Dan Sullivan y se convirtió en la primera nativa de Alaska en acceder a la Cámara alta del Congreso.

La victoria, proyectada por los principales medios estadounidenses, representó el noveno cambio de escaño a favor de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato. Además, le dio al partido su mayor ventaja en el Senado desde 2009, en un escenario que anticipa dos años de fuertes tensiones con el presidente republicano Donald Trump .

Peltola, de 53 años, trabajó durante años en la industria pesquera comercial antes de ingresar en la política. También se convirtió en la primera demócrata en casi dos décadas en conseguir un lugar en el Senado por Alaska, un estado que Trump había ganado por 13 puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2024.

De acuerdo con las proyecciones electorales, Peltola obtuvo el 50% de los votos de primera preferencia , frente al 46% de Sullivan. Ese resultado le permitió superar el umbral necesario para ganar sin que fuera necesario realizar rondas adicionales de distribución de preferencias, según el sistema electoral que utiliza Alaska.

La victoria demócrata en Alaska permitió que el partido alcanzara una mayoría de 56 escaños en la Cámara alta.

La contienda fue la última que quedaba pendiente para definir la composición del Senado. El resultado consolidó una mayoría demócrata de 56 representantes, que, sumada al control de la Cámara de Representantes, podría complicar la agenda legislativa de Trump durante los próximos dos años.

La candidata celebró el triunfo con un mensaje en la red social X: "Como residente de Alaska de toda la vida que ha dedicado su carrera a servir a nuestro estado, no hay mayor honor que contar con el apoyo de los habitantes de Alaska en nuestra lucha contra la avaricia corporativa, la reducción de costos y el bienestar de Alaska", escribió. Luego agregó: "Gracias, Alaska. ¡Manos a la obra!".

We did it, Alaska! https://t.co/4bDrCCl10d — Mary Peltola (@MaryPeltola) November 18, 2026

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, quien impulsó la candidatura de Peltola para enfrentar a Sullivan, también festejó el resultado: ¡Es oficial: 56 escaños demócratas en el Senado!", publicó. Además, destacó que su conocimiento del estado y una campaña enfocada en las preocupaciones locales fueron determinantes: "Su conocimiento y amor por Alaska son incomparables, y llevó a cabo una campaña impecable centrada en los temas que más preocupan a los habitantes de Alaska: la pesca, la familia y la libertad", sostuvo.

Las denuncias que rodearon la elección

La campaña estuvo atravesada por acusaciones sobre un supuesto intento de los demócratas de impulsar a un candidato independiente para perjudicar las posibilidades de reelección de Sullivan.

En la boleta también figuraron el republicano Gerry Heikes y Dan J. Sullivan Jr., un maestro jubilado que se presentó como independiente. Los republicanos sostuvieron que este último había sido convocado para confundir a los votantes y restarle apoyo al senador oficialista. Incluso intentaron excluirlo de la elección, pero la Corte Suprema de Alaska rechazó el planteo.

Días antes de los comicios, New York Times publicó que la campaña de Peltola habría colaborado en el reclutamiento del candidato independiente. El equipo de la demócrata negó cualquier participación. Por su parte, el gobernador republicano Mike Dunleavy ordenó una investigación estatal para analizar las denuncias.

Dan Sullivan buscaba conservar su banca, pero quedó detrás de Peltola en la elección por orden de preferencia.

El Departamento de Justicia también abrió una investigación penal por posibles irregularidades. El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, calificó el presunto intento de reclutamiento como un "fraude". Según informó Reuters, las autoridades enviaron más de 140 citaciones, cartas y notificaciones como parte de las actuaciones, aunque esas medidas no implican que exista culpabilidad.

La trayectoria política de la primera senadora nativa de Alaska

Peltola ya había hecho historia en 2022, cuando se convirtió en la primera persona nativa de Alaska en llegar al Congreso. En aquella oportunidad ganó una elección especial para ocupar el único escaño del estado en la Cámara de Representantes, que había quedado vacante tras la muerte del histórico legislador republicano Don Young.

En esa contienda derrotó a dos figuras conocidas de la política local, la exgobernadora Sarah Palin y Nick Begich III. Para conseguirlo contó con el respaldo de la senadora republicana Lisa Murkowski y de integrantes del equipo legislativo de Young.

Ese mismo año obtuvo un mandato completo de dos años, aunque en 2024 perdió la posibilidad de ser reelegida frente a Begich.

Nacida en Anchorage, Peltola creció en distintas comunidades del río Kuskokwim, en el suroeste de Alaska. Su madre pertenecía al pueblo indígena Yup'ik y su padre era estadounidense de origen alemán, oriundo de Nebraska. Su llegada al Senado representa un nuevo capítulo en su trayectoria política y un resultado significativo para la representación indígena en Estados Unidos.