El ensayo duró un minuto e interrumpió la programación televisiva y radial en todo el país. Las autoridades aclararon que se trató de una prueba de rutina, prevista desde septiembre y sin relación con las teorías conspirativas recientes.

Así fue la prueba de alerta de emergencia nacional que se emitió en canales y radios de todo EEUU.

El Gobierno de EEUU realizó este martes una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia , un ensayo de un minuto de duración que interrumpió la programación de canales de televisión y emisoras de radio de todo el país. Durante el ejercicio, los dispositivos emitieron señales sonoras para comprobar el funcionamiento del mecanismo que permite transmitir información a la población ante una situación de emergencia.

El sistema está diseñado para que el presidente pueda comunicarse con la ciudadanía y difundir información fundamental en caso de una emergencia nacional . Sin embargo, las autoridades aclararon que el ensayo formaba parte de una prueba de rutina, establecida por ley, y que no tenía relación con las interrupciones recientes ni con ninguna supuesta "emergencia secreta" , como había circulado en los últimos días a través de teorías conspirativas.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) había anunciado el ejercicio en septiembre y estableció que se llevaría a cabo este martes 17 de noviembre, exactamente a las 14.20, hora del Este. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) fue la encargada de emitir la alerta.

El mensaje que recibieron los espectadores y oyentes decía: "Esta es una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Se trata únicamente de una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público".

Una legislación aprobada en 2015 establece que este tipo de ensayos debe realizarse al menos una vez cada tres años . La prueba nacional anterior había tenido lugar en octubre de 2023. A diferencia de aquel ejercicio, el de este martes no incluyó los teléfonos móviles. La FEMA aclaró que las alertas enviadas a través de estos dispositivos no formaban parte del operativo.

"Durante una emergencia, cada segundo es crucial", afirmó Cameron Hamilton, administrador de la FEMA. Según explicó, los sistemas de alerta y aviso de la agencia permiten que la información necesaria para proteger a la población llegue sin demoras. Además, destacó que las pruebas operativas sirven para identificar y solucionar posibles problemas antes de que ocurra una emergencia real.

Desde la Guerra Fría: el origen de las alertas de emergencia en EEUU

El primer sistema de alerta pública estadounidense fue CONELRAD, instaurado en 1951 por el entonces presidente Harry S. Truman, en respuesta a la posibilidad de un conflicto nuclear con la Unión Soviética.

A partir de 1963, las emisoras de radio y televisión comenzaron a realizar pruebas periódicas del Sistema de Radiodifusión de Emergencia. Los ensayos eran obligatorios una vez por semana para cada emisora, aunque no estaban sincronizados a nivel nacional y podían aparecer en cualquier momento de la programación.

Las alertas comenzaban con un tono penetrante, seguido de un mensaje que advertía: "Esto es una prueba. Durante los próximos 60 segundos, esta emisora llevará a cabo una prueba del Sistema de Radiodifusión de Emergencia. Esto es solo una prueba".

Después de un minuto, las emisoras retomaban su programación habitual. El mecanismo dejó de utilizarse en 1997, cuando fue reemplazado por el actual Sistema de Alerta de Emergencia.

Las autoridades también aclararon que el ensayo de este martes no implicaba cortes de electricidad, internet ni telefonía, aunque habían advertido que algunos usuarios podían experimentar breves interrupciones en sus servicios.

La preparación ante emergencias, una preocupación creciente en Europa

La prueba estadounidense se realizó en un contexto internacional en el que cada vez más gobiernos impulsan campañas para que sus ciudadanos estén preparados ante posibles crisis y puedan sostenerse durante varios días si se interrumpen los servicios esenciales.

Una semana antes, la Comisión Europea publicó una nueva serie de recomendaciones para preparar a la población frente a los crecientes riesgos de una emergencia. Entre ellas, aconsejó mantener un kit de supervivencia para 72 horas, con suministros básicos como alimentos, agua, dinero en efectivo y baterías portátiles.

La tendencia se aceleró entre 2024 y 2026, en un escenario marcado por la guerra en Ucrania, las amenazas híbridas, los ciberataques y la preocupación por la seguridad de las infraestructuras críticas.

Además, la Comisión Europea advirtió sobre las diferencias en los niveles de preparación entre los países del bloque y planteó la necesidad de mejorar la coordinación entre sus gobiernos para responder de manera conjunta ante una eventual emergencia.