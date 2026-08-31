Polémica en el Museo Británico por una visita privada de Peter Thiel al tapiz de Bayeux

El fundador de Palantir accedió a la pieza antes de su apertura al público, mientras empleados cuestionaron el uso de sus limitadas horas de exposición.

El Museo Británico permitió a Peter Thiel acceder al tapiz de Bayeux antes de su apertura al público.

El Museo Británico recibió en privado al multimillonario Peter Thiel para una visita al tapiz de Bayeux antes de su apertura al público, una decisión que generó preocupación entre integrantes del personal por el uso de las limitadas horas de exposición de la frágil pieza.

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La visita ocurrió el 18 de agosto en la sala donde se prepara la exhibición del histórico tapiz. Según confirmó una fuente del museo al diario The Guardian, Thiel fue recibido por Charlotte Appleyard, directora de desarrollo de la institución, durante un recorrido VIP. El presidente del museo, George Osborne, estaba al tanto, aunque no participó del encuentro.

La visita despertó cuestionamientos internos debido a que Thiel no es donante del Museo Británico ni recibió dinero de la institución o de sus empresas. Además, algunos directivos habían sido advertidos sobre la posible percepción pública de un trato especial hacia el empresario, debido a sus vínculos con Jeffrey Epstein y al controvertido papel de Palantir en el Estado británico.

Uno de los principales motivos de inquietud entre los trabajadores fue el uso de las llamadas “horas lux” , un sistema que combina intensidad lumínica y tiempo de exposición para controlar el daño acumulativo que la luz puede provocar sobre objetos delicados.

La visita privada generó preocupación por el uso de las limitadas horas de exposición a la luz de la pieza.

La galería donde se encuentra el tapiz todavía está en construcción y el acceso fue limitado a determinados visitantes . Entre quienes pudieron ingresar previamente estuvieron Osborne y su compañero de podcast, Ed Balls, quienes tienen previsto grabar allí un episodio de Political Currency.

El Museo Británico cuenta con un plan específico para administrar las horas de luz del tapiz, elaborado en coordinación con especialistas franceses. Según se entiende, las horas disponibles para el público no fueron reducidas como consecuencia de la visita de Thiel.

El interés por acceder a la pieza histórica es especialmente elevado. Cuando las primeras entradas salieron a la venta durante el verano, 40.000 personas llegaron a formar una fila virtual a media mañana, mientras que la cifra aumentó hasta casi 80.000 por la tarde. El museo anunció que una nueva tanda de entradas estará disponible el 21 de octubre a las 10.

Peter Thiel es fundador de Palantir, una empresa que mantiene importantes contratos con el Estado británico. Imagen: Eva Marie Uzcategui/Bloomberg/Getty Images

El papel de Palantir en Reino Unido

La presencia de Thiel también generó cuestionamientos por su relación con Palantir, la compañía de software que fundó y que desarrolla herramientas de integración de datos, análisis e inteligencia artificial para gobiernos y grandes empresas.

La firma mantiene numerosos contratos con el Estado británico. Entre ellos se destaca un acuerdo de 330 millones de libras con el NHS, vigente desde 2023. Palantir también trabaja para los ejércitos de Estados Unidos, Israel y Reino Unido.

El uso de sus herramientas de inteligencia artificial para apoyar operaciones militares en Gaza e Irán, redadas migratorias del ICE estadounidense y el acceso a información del NHS generó críticas y preocupación.

Palantir tiene un acuerdo de 330 millones de libras con el NHS desde 2023.

El mes pasado, un segundo comité parlamentario reclamó al Gobierno británico que rescinda el contrato de Palantir con el NHS. Los diputados mencionaron la “grave desconfianza” existente entre ciudadanos y profesionales médicos, cuestionaron las pruebas sobre los beneficios del sistema y señalaron que existen herramientas alternativas.

En mayo, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, también bloqueó un contrato de 50 millones de libras entre la Policía Metropolitana y Palantir. La decisión fue apelada por la compañía ante el Tribunal Superior.

Los vínculos de Thiel con Donald Trump y Jeffrey Epstein

Thiel también se convirtió en una figura relevante de la política conservadora estadounidense, con vínculos estrechos con Donald Trump y JD Vance. Además, financió campañas republicanas para las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Recientemente había vuelto a ocupar titulares por una serie de conferencias en las que habló sobre el anticristo y el Armagedón.

Su relación con Jeffrey Epstein también volvió a quedar bajo la lupa. Los archivos del financiero muestran que Thiel mantuvo contacto con Epstein durante años después de su condena de 2008 por solicitar prostitución a una menor.

Thiel mantiene vínculos con figuras de la política conservadora estadounidense y fue contactado por Jeffrey Epstein durante años. Politico

La Southern Trust Company de Epstein invirtió unos u$s40 millones en un fondo de capital riesgo cofundado por Thiel. Además, una correspondencia de 2018 muestra que Epstein lo invitó a visitarlo en el Caribe.

Thiel aseguró que nunca visitó la isla de Epstein y no existen indicios de que haya participado en los abusos sexuales o en la trata de personas cometidos por el financiero.