La Justicia Electoral de Brasil suspendió una campaña de Lula da Silva contra Flávio Bolsonaro

El TSE ordenó suspender un anuncio que presentaba acusaciones contra Flávio Bolsonaro y cuestionó la forma en que se expusieron algunos hechos.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ordenó suspender una pieza de campaña de Luiz Inácio Lula da Silva contra Flávio Bolsonaro , luego de considerar que difundía acusaciones de manera descontextualizada. La medida fue dispuesta por la ministra Estela Aranha, quien cuestionó el contenido del anuncio y su posible impacto sobre los votantes.

La resolución fue dictada este domingo 30 de agosto por Estela Aranha , ministra del TSE, a partir de una demanda presentada por Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal (PL) y candidato al Palacio de Planalto.

La pieza, titulada “Conoce el currículum de Flávio Bolsonaro” , había sido difundida por la campaña de Lula y también formó parte del primer programa electoral televisivo del presidente, emitido el sábado 29 de agosto.

El anuncio utilizaba el formato de un supuesto currículum para presentar una serie de acusaciones contra Flávio. Entre ellas, lo señalaba como “empleado fantasma” , lo vinculaba con acusaciones de lavado de dinero y organización criminal en el caso de la “rachadinha”, afirmaba que había sido homenajeado como “líder del mayor grupo de sicarios de Río de Janeiro” y sostenía que había sido captado por la Policía Federal pidiendo 134 millones en el escándalo del Banco Master.

En su decisión, Aranha sostuvo que el material “excede los límites de la crítica política admisible” y cuestionó que la pieza construyera una relación entre Flávio y organizaciones criminales sin aportar elementos suficientes para respaldarla.

Según la ministra, el anuncio presenta una narrativa sobre la supuesta participación del senador en delitos “sin indicar ningún dato concreto, investigación formal o acusación legal que respalde las alegaciones”.

Uno de los principales puntos analizados fue la referencia al caso de la “rachadinha”. Aranha consideró que la campaña parte de un hecho verídico al mencionar que Flávio fue acusado, pero señaló que omite información relevante: la acusación fue desestimada y no hubo una condena contra el senador.

Para la magistrada, esa omisión modifica el sentido de la información presentada al electorado. El anuncio, según su interpretación, transmite una situación que “no se corresponde con la realidad” al presentar a Flávio como acusado de lavado de dinero y crimen organizado. Por ese motivo, calificó la manera en que se utilizó el antecedente como una “grave descontextualización”.

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Qué resolvió el Tribunal Electoral

La resolución también hizo foco en el formato elegido por la campaña. Para Aranha, presentar las acusaciones como si fueran parte de un currículum con apariencia documental puede generar una percepción equivocada en el votante sobre la existencia, el alcance y el significado de los hechos mencionados.

A partir de la orden judicial, Lula y su coalición no podrán continuar difundiendo el material de campaña hasta que el caso sea resuelto. Además, el TSE dispuso que las cadenas de televisión sean notificadas de inmediato para garantizar el cumplimiento de la medida.

La presentación judicial había sido realizada por Flávio Bolsonaro, quien además solicitó que se le otorgue el derecho de réplica. Como parte del procedimiento, Aranha le ordenó presentar en un plazo de 24 horas el texto que pretende utilizar para responder al contenido difundido por la campaña de Lula.

Después de esa presentación, Lula y la coalición serán citados para presentar su defensa. Finalmente, el expediente será enviado a la Fiscalía General Electoral para que realice la revisión correspondiente.