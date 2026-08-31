Robo de película en Viena: se llevaron un collar de diamantes valuado en u$s4 millones que perteneció a una reina de Egipto

Dos hombres rompieron una vitrina del Museo de Artes Aplicadas de Viena y huyeron con una joya de 673 diamantes.

El collar de 673 diamantes fue diseñado en la década de 1930 para la reina Nazli de Egipto.

Dos ladrones robaron un collar de diamantes valuado en más de u$s4 millones de un museo de Viena, Austria, tras romper a martillazos una vitrina durante un asalto ocurrido a plena luz del día. La pieza, compuesta por 673 diamantes y perteneciente a la realeza egipcia, estaba exhibida en préstamo.

El hecho ocurrió el jueves en el Museo de Artes Aplicadas (MAK) . Según informó la policía austríaca, los sospechosos ingresaron como visitantes a una exposición de joyería y, sin utilizar máscaras, rompieron el vidrio que protegía el collar para luego escapar a pie hacia un parque cercano.

La policía difundió imágenes de los dos hombres captadas por las cámaras de seguridad antes de que ingresaran a la exposición. Nadie resultó herido durante el robo , aunque los investigadores sospechan que uno de los involucrados podría haber portado un arma de fuego.

El collar había sido cedido en préstamo por Van Cleef & Arpels , la casa francesa que lo diseñó en la década de 1930 para la reina Nazli de Egipto. La joya formaba parte de una muestra que reunía piezas del museo con más de 300 diseños de la firma.

La pieza está elaborada con diamantes cuyo peso total supera los 200 quilates . En el centro tiene una piedra de seis quilates, rodeada por hileras de diamantes talla baguette y cientos de gemas más pequeñas que forman un diseño similar a un sol radiante.

La reina Nazli había encargado el collar junto con una tiara a juego para la boda de su hija Fawzia, celebrada en 1939. Décadas más tarde, en 1950, Nazli perdió sus títulos reales junto con otra de sus hijas, Fathia, por decisión de su hijo y sucesor del rey Fuad, Farouk I.

Tras instalarse en Estados Unidos y atravesar dificultades económicas, Nazli vendió el collar y la tiara en la década de 1970. La joya reapareció en una subasta de Sotheby's en 2015, donde alcanzó un precio de casi u$s4,3 millones.

La búsqueda de los responsables

Tras el asalto, la policía austríaca desplegó "amplias operaciones de búsqueda" para localizar a los dos sospechosos, con la participación de unidades caninas. Interpol también incorporó el collar a su base de datos internacional de obras de arte robadas.

El museo cerró temporalmente la exposición el mismo jueves, aunque volvió a abrir ese mismo día. Para el viernes, la vitrina dañada había sido cubierta con un panel azul. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre y, según medios locales, desde el robo se instalaron detectores de metales.

La directora general del MAK, Lilli Hollein, manifestó su preocupación por el episodio y adelantó una revisión de los protocolos de seguridad: "Teniendo en cuenta, sobre todo, los incidentes ocurridos en importantes museos en los últimos años, aprovechamos esta oportunidad para revisar exhaustivamente nuestras medidas de seguridad en el museo en general".

El reclamo de la familia y una ola de robos

Fawzia Farouk, bisnieta de la reina Nazli, expresó su “profundo pesar” por la desaparición de la joya. La describió como una "parte irremplazable de la historia de nuestra familia y del patrimonio cultural de Egipto" y agregó: "Es un valioso testimonio de una época de elegancia, arte y visión, cuyo significado trasciende los intereses personales".

El robo de Viena se produjo en medio de una serie de asaltos contra museos europeos. En octubre del año pasado, delincuentes ingresaron al Museo del Louvre de París y sustrajeron objetos vinculados con la época napoleónica. Meses antes, en Países Bajos, otro grupo utilizó explosivos para entrar a un museo y llevarse cuatro piezas antiguas, entre ellas un casco de oro de unos 2.500 años.

El mismo jueves del robo en Viena, delincuentes sustrajeron en un museo arqueológico de Alicante, España, decenas de objetos de oro y plata de la Edad de Bronce pertenecientes al Tesoro de Villena. El asalto, según informó El País, duró menos de cuatro minutos.

Europol advirtió recientemente sobre un aumento de los robos violentos contra instituciones culturales. En un informe publicado la semana pasada, señaló un "preocupante aumento de tácticas violentas y contundentes" y sostuvo que los objetos de metales y piedras preciosas son algunos de los principales objetivos.

La agencia europea también alertó sobre la llegada de "nuevos delincuentes" y "oportunistas de otros sectores criminales", atraídos por lo que consideran delitos de "bajo riesgo y alta rentabilidad".